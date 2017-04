Blue Jeans cambia

| El escritor Francisco de Paula, conocido como Blue Jeans, cierra con "Algo tan sencillo como estar contigo" una trilogía con la que da paso a "una etapa clave" en su vida literaria, un nuevo ciclo que empezará con "Julia", la protagonista de la que será su próxima novela. "Trato temas que no he tratado nunca, como el sida. Me he tenido que documentar mucho y muy bien", explica.