España pierde fuelle en la clasificación mundial

La presentación de la lista de los 100 Mejores Restaurantes del Mundo no ha dado muchas alegrías a España: sólo Asador Etxebarri (Axtondo, Vizcaya) y Tickets (Barcelona) escalan algunos puestos.



No era fácil que El Celler de Can Roca Girona volviese a la cima, pero las expectativas eran que el restaurante de los hermanos Roca se mantuviera en el número 2 que ocupaba en esta clasificación en el que votan unas mil personas entre las que figuran cocineros y expertos gastronómicos. Se mantiene en el podio, pero en el tercer puesto. En años anteriores Jordi fue reconocido como el Mejor Repostero del Mundo y a Joan se le entregó el premio al mejor cocinero por decisión de sus colegas presentes en la lista.



El Mugaritz de Andoni Luis Aduriz en Errentería (Guipúzcoa) baja del 7 al 9, Arzak, también en Donosti y con Juan Mari Arzak y su hija Elena al frente, pasa del 21 al 30, y el Azurmendi de Eneko Atxa en Larrabetzu (Vizcaya), del 16 al 38.



Las buenas noticias en el listado de The World's 50 Best Restaurants, considerados los Oscar de la gastronomía, ha sido para el Asador Etxebarri, donde Victor Arguinzoniz lleva media vida consagrado a la exaltación del producto en las brasas. Aunque su conocimiento del fuego le sitúe ente los mejores asadores de España, Etxebarri es una rara avis en una lista copada por restaurantes de cocina contemporánea y, en ocasiones, efectista, y en la que importa el reconocimiento internacional del cocinero y su presencia mediática, algo en lo que Arguinzoniz no invierte su tiempo.



No obstante, su conocimiento del fuego y las brasas y su buen producto siguen entusiasmando a los votantes de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, que lo han aupado del décimo puesto que ocupó el año pasado al sexto de este 2017.



También escala, del 29 al 25 Tickets, ese templo de la tapa bulliniana en Barcelona, propiedad del grupo elBarri (integrado por los hermanos Ferran y Albert Adrià y los también hermanos Iglesias). Desde que entró en la lista en 2015 ha ido mejorando posiciones.



Otra buena noticia es la entrada, en el puesto 55, del Disfrutar de los exBulli Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas en Barcelona, al que además se ha otorgado el Premio One To Wacht (equivalente al de mayor proyección).