Eleven Madison Park, el mejor restaurante

El restaurante neoyorquino Eleven Madison Park se consagró ayer como el mejor del mundo, en una lista en que el español El Celler de Can Roca se quedó en el tercer puesto.



El Will Guidara, copropietario de Eleven Madison Park, dijo que el chef Daniel Humm "entiende lo que realmente importa y lo que sienten nuestros invitados. Reconoce que el restaurante es más que él", durante el acto celebrado en Melbourne (Australia) en el que se anunciaron los 50 mejores restaurantes de 2017, una lista que elabora la revista británica Restaurant.



La clasificación supuso un revés para el italiano Osteria Francescana, de Massimo Bottura, que descendió al segundo puesto, y un éxito para el francés Mirazur, de Mauro Colagreco, que escaló del sexto al cuarto lugar.



"Cada vez hay mejores restaurantes en el mundo y obviamente un nivel altísimo y con derecho estar arriba, es difícil mantenernos", dijo Joan Roca, de El Celler de Can Roca, al finalizar la gala en la que abundaron los abrazos entre los chefs y los comentarios sobre los ascensos y descensos que afrontan cada año.



El Celler de Can Roca, abierto en Gerona, cedió el segundo puesto que ocupó en 2016 para quedar en tercera posición, pero recibió el galardón Arte de la Hospitalidad. Joan Roca destacó que este premio es un reconocimiento "al equipo de sala que recibe, mima y cuida a los clientes".



A pesar del descenso del cuarto al quinto puesto, el cocinero peruano Virgilio Martínez expresó a su satisfacción por haber recibido el premio Chef Choice Award 2017 y porque su local Central, en Lima, fue el mejor de Sudamérica. "Lo veo como un tema que trae felicidad a toda la gente del Perú, a mis amigos y al equipo (...) quiero regresar y darles un abrazo, besarlos", comentó.