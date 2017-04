Pío Cabanillas reúne sus fotografías en "Gea"

El expolítico Pío Cabanillas publica "Gea" (La Fábrica), un libro que reúne más de un centenar de fotografías de paisajes hechas a lo largo de más de 18 años y con las que el autor pretende "arrimar un poco el hombro en la lucha por el mantenimiento" de la naturaleza. Cabanillas, que reconoce en una entrevista con Europa Press sentirse "un fotógrafo que ha pasado tres años en política", entiende que la cultura necesita respaldo institucional siempre y "todo apoyo es poco, gobierne quien gobierne".



"La política cultural es la garantía de futuro para un país y el más o el menos en este caso es un debate absurdo, porque siempre tiene que haber lo máximo posible. Es verdad que hay condicionantes, pero me cuesta creer que sean tan graves", lamenta el exdirector general de RTVE.



De hecho, reitera la necesidad de hacer "el máximo esfuerzo posible" en los próximos años para que la cultura "pase a primera línea de Gobierno". "Yo quiero pensar que se ha intentado, pero esto no es una competición a ver quien ha hecho más por la cultura: no estamos satisfechos por el nivel cultural y educacional", añade.