"Pasan cosas en mi casa", admite Paula Echevarría

Paula Echevarría se ha referido hoy a las noticias sobre su separación de David Bustamante. La actriz asturiana ha admitido los problemas, pero no ha ido mucho más allá. "Pasan cosas en mi casa, pero no voy a entrar en eso. Si alguna vez eso es así lo sabréis. No voy a entrar en eso", dijo a la pregunta de la prensa sobre su ruptura.

Ante de las preguntas de los medios, Paula no ha querido confirmar ni desmentir su separación: "Mientras David y yo no hablemos no diré nada" [...] "David estuvo en su casa, todo es normal, como siempre" [...] "Vosotros utilizáis una frase al final de vuestros vídeos, el tiempo dirá, pues eso" [...] "Nunca he dicho nada cuando me han preguntado por crisis".

"El tiempo lo dirá", dijo Echevarría, que señaló que algunas de las informaciones publicadas "son ciertas y otras no". "Sabéis que no suelo mentir y que cuando ha habido crisis yo no he dicho nada y han pasado años", añadió la actriz en la presentación de su nuevo perfume, que señaló que ni ella ni David Bustamante se van a pronunciar más sobre la cuestión.

"En redes sociales mi vida ha seguido siendo la misma de siempre. En enero subimos una fotografía y no lo hacíamos desde el verano", dijo la intérprete, que abandonó el acto de presentación de su fragancia entre lágrimas ante la insistencia de los periodistas en sus preguntas.

Previamente, la actriz ha posado con su colonia y ha saludado a todos los reporteros y fotógrafos que se encontraban esperándola desde primera hora. Con un pequeño retraso de veinte minutos, la protagonista del momento hacía su aparición estelar con un diseño blanco donde los flecos, la tendencia de la temporada, acaparaban todo el protagonismo.