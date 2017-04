Los reyes Juan Carlos y Sofía dan la bienvenida a la Hispanic Society

Los reyes Juan Carlos y Sofía inauguraron ayer la exposición que reúne en el Museo del Prado a más de 200 piezas de la Hispanic Society of America, el museo neoyorquino que cuenta con la colección más importante de arte hispano fuera de España.



En vísperas de que se abra al público, don Juan Carlos y doña Sofía han recorrido durante alrededor de una hora las diferentes salas en las que está repartida la muestra "Tesoros de la Hispanic Society of America".



Lo han hecho de la mano del presidente de esta institución artística, Philippe de Montebello; el del Real Patronato del Museo del Prado, José Pedro Pérez-Llorca; y del nuevo responsable de la pinacoteca, Miguel Falomir, que se ha estrenado como anfitrión.



En la comitiva, también han estado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González, patrocinador de la exposición.



La muestra es la más destacada que la Hispanic Society of America, fundada en 1904 de la mano del coleccionista Archer Milton Huntington (1870-1955), ha organizado fuera de su sede en Nueva York, aprovechando su clausura por reformas hasta 2019.



De Montebello ha ido describiendo a don Juan Carlos y doña Sofía algunas de las joyas que se incluyen entre las 218 piezas expuestas, algunas de ellas de forma inédita, que abarcan 40 siglos de arte sobre España, aunque también con obras sobre Portugal, América Latina y Filipinas.



El rey Juan Carlos, ayudado del bastón, y su esposa han visitado primero las salas donde se exhiben las piezas arqueológicas, esculturas romanas, cerámicas, muebles, textiles y manuscritos.



Posteriormente, se han adentrado en la parte pictórica, donde se han detenido ante algunos de los cuadros más destacados del siglo XVII y XVIII. Entre ellos, el retrato del "Conde duque de Olivares", de Velázquez; "La Inmaculada Concepción", de Juan Carreño de Miranda; "La Piedad", de El Greco; "El hijo pródigo", de Murillo; y "La capilla ardiente de María Luisa de Orléans", la primera esposa de Carlos II, de Sebastián Muñoz.