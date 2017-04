Una pechuga de pollo, en el origen de la historia de amor

Paula Echevarría contó en un programa de televisión su primer encuentro con Bustamente en un hotel: "Yo iba con una amiga. Fue cuando David tenía el pelo muy largo. Estaba como de descanso y yo le dije a mi amiga, mira, es Bustamante. Ella que no, yo que sí. Fui a preguntarle si se hacía una foto conmigo, y él me dijo que sí pero si se hacía luego una foto conmigo. Y luego un poquito de tonteo..." Y aquí llega la historia de la pechuga de pollo: "Estábamos en un bufé y yo estaba esperando con mi platito que me prepararan una pechuga de pollo y entonces vino él por detrás y dijo: Perdona, ¿qué tendría que hacer para que protagonizaras un videoclip mío? Y yo le dije: 'Nunca he hecho ninguno pero te paso el teléfono de mi representante y habla con ella'. 'Bueno, era una excusa para pedirte el tuyo, pero la llamaré a ella", contó ella en aquel momento.