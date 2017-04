Alex Rodríguez corteja con J. Lo

Ya no quieren ocultar su relación porque ni falta les hace y, además, está en boca de todos desde hace semanas. El exjugador de béisbol Alex Rodríguez (Nueva York, 1975) ha confirmado que mantiene un noviazgo con la cantante Jennifer Lopez (Nueva York, 1969). Era un secreto a voces y así lo ha reconocido el deportista de origen dominicano en un programa de televisión de EE UU.



"Es obvio", dijo cuando le preguntaron, aparte de recalcar que ahí están como prueba los muchos piropos que ha lanzado a la artista, que tiene como él orígenes en América Latina, concretamente en Puerto Rico.



Así que este fin de semana ambos salieron por su ciudad natal a cortejar y, si bien entraron por separado a comer en un restaurante, luego optaron por salir juntos y bien agarrados pese a la marabunta de fotógrafos que les esperaba a las puertas.



La famosa pareja eligió para almorzar el no menos famoso "Marea", especializado en marisco, ubicado en pleno Central Park de Manhattan y al que ya han acudido otras veces.



J. Lo salió con cara de pocos amigos, pero no por los paparazzi, sino por la lluvia que caía en Nueva York y de la que Álex Rodríguez le protegió con un paraguas. Ambos consolidan poco a poco una relación cuyo origen se sitúa a mediados del pasado febrero. "Estamos en un buen momento, ella es increíble, una chica increíble, y uno de los seres humanos más inteligentes que ha conocido", espetó Rodríguez en la televisión para que no quepa ninguna duda de que su amor va viento en popa.



En común tienen muchas cosas, como saber qué es el divorcio: la cantante acumula tres (Ojani Noa, Chris Judd y Marc Anthony) y él, uno (Cynthia Scurtis). También tienen hijos: dos López, de su matrimonio con Anthony, y otros dos Rodríguez. Sonadas han sido las relaciones de ambos sin pasar por el altar.



El deportista cortejó con Kate Hudson o Cameron Díaz, mientras que la cantante dejó hace poco una relación intermitente, pero larga, con uno de sus bailarines: Casper Smart.



Pese a gozar de gran popularidad y estar considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Rodríguez no le aguanta el pulso a J. Lo en cuanto a fama. Todo lo que hace, dice, se pone o a dónde va la artista interesa. Por eso en la tele, una vez roto el hielo, le tiraron a él de la lengua sobre algunas manías de la portorriqueña, entre las que desveló que come entre horas helado y galletas de chocolate. "Me matará si digo demasiado", soltó algo preocupado. Algunos ya ven crisis a la vista.