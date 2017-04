El vestidor

26 | Domingo Derechos de autor

El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, publicada o inédita. En la legislación española estos derechos están protegidos mediante la Ley de Propiedad Intelectual [de 22/04/1996]. A veces se producen roces, choques, denuncias de plagio. Dos artistas se disputan ahora el pepinazo. María Lapiedra y Leticia Sabater. El pepinazo, ya saben, es el nuevo hit de la Sabater. Pero, en honor a la verdad (qué corta es la memoria), rebuscando en las videotecas una puede dar con Dame pepino [María Lapiedra, 2011]. En esos tiempos, recuerda la actriz y filóloga y excandidata electoral, estaba de triste actualidad, ahora no viene a cuento. Luego ambas, Lapiedra y Sabater, María y Leticia, se enzarzan en un duelo de divas: a ver cuál de las dos canta peor que mal, cuál de los dos temas es más friki... Pero no llega la sangre al río. Ni los derechos de autora al juzgado. Lo que María propone es sumar fuerzas, doble ración, ¿no querías arroz?, pues toma dos tazas. Desde la crisis citada y la videncia verde de Paco Porras, no se hablaba tanto de verduras.

27 | Lunes Un ángel

En una ocasión, hace tres o cuatro años, Belén Esteban denunció un robo en su hogar de Paracuellos del Jarama. En aquel momento, por una indiscreción de su entorno (¡qué raro!), trascendió que, entre los objetos sustraídos figuraban dinero, joyas y ropa interior. Se pensó en un caso de enfermizo fenómeno fan, quizá, pero ahora tenemos argumentos para entender aquella elección de los cacos. La mujer se compra sus prendas íntimas en Birminghan, en la conocida casa de los ángeles, las modelos aladas. Dio fe fotografiándose en la puerta. Esta lencería sofisticada, en todo caso, se la reserva ella para la intimidad. Para la poca intimidad que no exhibe. En televisión no abandonó aquel famoso pijama, mucho más práctico y calentito. Y un repertorio entero de bragas de mercadillo. Una cosa menos de princesa. Más del pueblo. .

28 | Martes Cumpleaños feliz

Sábado, 19 de mayo de 1962. Madison Square Garden, Nueva York. Happy Birthday. Martes, 28 de marzo de 2017. Picantería La Nueva Palomino. Arequipa, Perú. Happy Birthday. Cumpleaños feliz. Émula de Marilyn, Isabel Preysler, entona para su presidente, su intelectual, su Nobel. Con buen ojo (rasgado, cada vez más) porque la famosa canción es, desde hace unos meses, patrimonio de todos, dominio público, notas de uso libre. A Vargas Llosa le gustan los hipopótamos -sus representaciones icónicas- los colecciona. Pero Isabel, que no es tan de paquidermos, le obsequia con otra portada. Otra promesa de boda (que no llega), de luna de miel (que se hace rogar). Agradecido con los suyos, él se viene arriba y promete que, de casarse, se casará en Cuzco. Ciudad imperial.

29 | Miércoles Villa Sagitario

Hubo una Marbella de bronce, boîtes, tintes extremos y pelos fritos. Una Marbella que vivía de noche y dormía de día. La Marbella que vestía hombreras y mucho brilli brilli, turbantes y tacones de aguja. Y mucho escote, y mucho oro sobre el escote (ellas y ellos). Esa media Marbella (siempre hay dos caras, o más) llena de jacuzzis y discotecas con más mármol que un palacio romano.?La Marbella de antes de Jesús Gil, de antes de Maite, y de Cachuli, y de Isabel y sus dientes. La Marbella de Alfonso de Hohenloe, Jaime de Mora o Kashogui. La de Tita de Santoni antes que de Thyssen, la que a veces se bailaba Anita fantástica Obregón. Esa Marbella era sobre todo la Marbella de Gunilla von Bismarck. Pero ahora Gunilla pone a la venta Villa Sagitario, ese templo del maximalismo y el lujo y el exceso, y cómo duele ver Villa Sagitario, con su helipuerto y todo, en un portal inmobiliario cualquiera, quién sabe si pegado a una farola. Porque ahora sí, ahora que Gunilla frecuenta poco la costa del sol y la milla dorada, y todo lo que es así de brillante, ahora que no está Marujita y Bárbara no sale de Totana para que no le tiren de la lengua, ahora sí se acaba una época. Llámenla dorada. Como el pez.

30 | Jueves Para todo lo demás

Para estar en forma, nadar una hora diaria. Para evitar dependencias superfluas, sin sentido, dejar de teñirse el pelo. Para comer de forma frugal, vivir en la mansión Campos (matiz: en la de María Teresa, no en la de Terelu). Para "solidarizarse con la gente que pasa hambre en el mundo" [sic], ir a la isla de JorgeJa. Para ganarse un buen dinerito, pero muy bueno, ir a la isla de JorgeJa. Para quitárselas, a las Campos, un tiempito de encima, ir a la isla. Para todo lo demás... Extracto de las prolijas confesiones de un hombre, Edmundo, Bigote, Arrocet, antes de partir como estrella (¡?) de un reality show.

31 | Viernes Polivalente

Hay gente que sirve para todo, multitarea, ecléctica, polivalente, transversal, un comodín, una llave allen. Gente que lo mismo vale para un roto que para un descosido, como el bicarbonato. El Pequeño Nicolás lo mismo tapa que destapa secretos de Estado, almuerza con las más altas figuras del Estado -por ejemplo, con Mariló Montero-, participa en un programa de telerealidad o te augura los fichajes del Real Madrid. Así, sin solución de continuidad. Nada de lo humano le es ajeno. Solo tiene un punto flaco, que se le conozca, una debilidad, un talón de Aquiles: la geografía. Con todo lo vivido y lo viajado que es, no es capaz de indicarle a un turista por dónde se va a Australia. Se lo preguntaron en GH VIP y no había manera de que atinara en el plano gigante. Ya lo decían sus compinches, que es raro que un espía que se precie no domine las capitales del mundo. Igual por eso, por esa flojera geolocalizadora, ahora anda en jaque su examen de selectividad. Con el futbolista en cuestión, en cambio, no tuvo dudas en señalar. Se va extendiendo la especie. En Italia ya tienen otro, otro pequeño Nicolás, un clon. En Italia, el país ese con forma de bota.