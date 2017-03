Ronaldo nombra el aeródromo del que despegó su carrera

El jugador del Real MadridCristiano Ronaldo se declaró ayer "feliz y honrado" por el homenaje que le rindió su tierra natal, la ciudad insular Funchal, en Madeira, al bautizar el aeropuerto de la isla con su nombre.



"Sé que algunas personas no están de acuerdo" e incluso "algunas están aquí en este momento" pero "somos libres, vivimos en una democracia" y cada cual tiene derecho a pensar a su manera, dijo el astro luso en su intervención en el acto oficial de redenominación del aeródromo, desde ahora "Aeropuerto de Madeira Cristiano Ronaldo".



Tras añadir que es consciente también de la responsabilidad que esto acarrea, dejó claro que tratará siempre de "seguir dignificando a Portugal y especialmente a Madeira".



Junto al futbolista, su madre, Dolores Aveiro, que se declaró "orgullosa" y "feliz", y su hermano Hugo, que aseguró que el acto de ayer "es muy importante para la familia y para Madeira".



Al término de la intervención de Ronaldo, que acudió a la ceremonia acompañado por su novia, la española Georgina Rodríguez, tomó la palabra el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien admitió que esta decisión de renombrar el aeropuerto con el nombre del delantero del Real Madrid "implica responsabilidad, pero suscita confianza".



Cristiano Ronaldo "proyecta Madeira y proyecta Portugal" más que nadie, "de lejos", en todo el mundo, añadió en su alocución el jefe del Estado.



Y por eso, Ronaldo "será siempre un ejemplo", un "genio" que lo ha conseguido todo "pero con trabajo, con esfuerzo, persistencia, amor propio y orgullo por su tierra", añadió el presidente de la República.



Es, según Rebelo de Sousa, una "elección excepcional para una personalidad excepcional, que estamos convencidos de que nunca nos desilusionará".



Es algo que también se ha propuesto Ronaldo, para quien el gesto de ayer "es algo muy especial" porque, según recordó, todos saben que está orgulloso de sus raíces y de su tierra.



Por eso, agradeció mucho el valor del presidente regional del archipiélago de Madeira, Miguel Albuquerque, por defender su idea de poner el nombre del futbolista al aeropuerto, pese a que a algunos no les gustase mucho.



Las voces críticas argumentaban que no era muy adecuado poner el nombre de un aeropuerto a una personalidad viva, ya que tradicionalmente se hacer para homenajear a las que ya fallecieron.



Albuquerque, finalmente, consiguió mantener su propuesta y hacerla realidad desde ayer mismo, cuando ya luce el nombre de "Aeropuerto de Madeira Cristiano Ronaldo".



"Es un justo homenaje a un gran madeirense y a un gran portugués" que además, dijo Albuquerque, "nunca dio la espalda a su región ni a su país", pese a ser "el mejor jugador del planeta".