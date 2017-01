Cárdenas y Buenafuente, guerra en la medianoche

Javier Cárdenas y Andreu Buenafuente andana la gresca. Cárdenas, que trabaja en Europa FM, se mosqueó de lo lindo por una parodia. Cárdenas sacudió de lo lindo a Buenafuente, comparando presupuestos y señalando deudas. "Es curioso, porque tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. Eso me parece muy curioso: no hay ni un solo portal que hable del presupuesto tan multimillonario que tiene y que saque un cero técnico cada noche. Es decir, saca menos audiencia que una emisora local de radio. Teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche... Es una locura. Si nosotros tuviéramos ese presupuesto, podríamos traer artistas internacionales y todo. Es increíble", ha afirmado Cárdenas en directo, en la emisión del pasado jueves de su espacio radiofónico matinal. Cárdenas también encabeza un programa diario en TVE, blanco previamente de las bromas de Buenafuente. Cárdenas no se ha quedado ahí: además ha entrado a valorar el trabajo de Buenafuente, en su opinión lastrado por la ausencia de novedades: "También es verdad que hay gente que dice que es que sigue haciendo la misma tele desde hace 25 años. Y es verdad. Dices: '¿Cómo no te renuevas? (...) ¿No ves que algo falla?".