El primer posado de Marta Ortega con su novio

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt no ha llegado a tiempo a las portadas del quiosco rosa de esta semana, aunque viene aun así bastante animado para ser el último del verano. Los bañadores ya comienzan a desaparecer de las portadas para dar paso a fotos de interior y más recatadas. No obstante, en "¡Hola!" todavía aparece uno, el de Cynthia Rossi, para más señas, la hija pequeña de Carmen Martínez-Bordíu, que va a ser madre a juzgar por la barriga que luce en la playa. Será tataranieto de Franco.



Marta Ortega posa con su novio, el diseñador Carlos Torretta.



Otra exclusiva al estilo "¡Hola!: el primer posado de Marta Ortega y su novio, el modisto Carlos Torretta. No dicen nada, pero según la revista, lo dicen todo: fijarse en la mano de ella (muy guapa, por cierto, de negro en la Semana de la Moda de Nueva York) posada sobre la pierna de él...



La revista no ha debido rascar mucho del último gran bodorrio del verano, el que ha unido a los Puig y a los Botín, pues sólo enseña una foto de la novia, con un corte raro y más bien robada, aunque anuncia detalles en el interior. El abrazo de Bisbal y Chenoa y, cómo no, el cumpleaños de la Reina Letizia completan la portada.



Marta Ortega presenta en sociedad a su novio, y Belén Esteban a su hija. La popular Andreíta ha ido a ver los desfiles de la pasarela Cibeles en lo que parece ser su puesta de largo en este tipo de saraos, según proclama "Diez Minutos". En la revista siguen con la guerra de los Jurado, Carrasco, Mohedano y Ortega, que ahora tiene una nueva integrante, Raquel Mosquera, exmadrastra de Rociíto, que no duda en poner a parir a ésta. El bautizo del hijo de Carlos Baute completa la portada.



"Semana" y "Lecturas" se dedican en cuerpo y alma a la boda de Matamoros y Makoke el pasado fin de semana, lo que les hizo adelantar su presencia en el quiosco al lunes. Hay fotos hasta de los pececillos del estanque donde se celebró la fiesta. Nadie quedó por retratar.