Autoficción: la visita del ángel

Querida Beyoncé, vas a dar a luz a gemelos. Ellos no lo saben pero ya son famosos. Te has retratado con ellos dentro de tu vientre.¿Es hermosa la exhibición de tu embarazo?

BEYONCÉ: Eh, ¿quién me está hablando?

VILAS: Soy el ángel del futuro.

B.: ¿Un ángel?

V.: Y un santo. Vengo a revelarte el futuro de tus hijos. Dios quiere concederte ese don, pues tu alma es buena.

B.: Qué bien que Dios sea un fan mío.¿Cómo te llamas?

V.: Arcángel Vilas, División Almas Famosas.

B.: ¿No habías dicho un ángel?

V.: Acaban de ascenderme y como soy tan humilde no me hago al cargo nuevo.

B.: Te escucho. Tell me...