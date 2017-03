Por un mundo feliz

Hasta antes de ayer era casi imposible encontrar una opción vegana en la carta de un restaurante. Hoy es más fácil. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre cuántos veganos en Europa, la cifra ha crecido mucho y sigue 'in crescendo'. Según un estudio hecho en 2016 por The Vegan Society y Vegan Life Magazine se observó que el número de persona veganas en el Reino Unido aumentó un 360% en sólo diez años. Ese mismo año, Barcelona se autodenominó ciudad 'veg friendly', convirtiéndose en la primera capital del mundo que promueve esta cultura desde las entidades públicas hasta la calle con iniciativas como el Lunes sin carne. Además, el 1 y 2 de abril llega hasta allí la VeggieWorld, la feria...