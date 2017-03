Esto es carisma.Todas somos feministas

En la jerga de las revistas femeninas hay un género periodístico que podríamos denominar Señoras que€ Consiste en reunir, vestir y fotografiar a mujeres que hacen cosas, triunfan profesionalmente, destacan, son directivas, han fundado una empresa€ Estas historias que son recurrentes en todas las publicaciones –y contrastan con la ausencia de reportajes dedicados a glosar lo que hacen los hombres– no consiguen sino resaltar como extraordinario un hecho que a estas alturas no debería asombrar a nadie, menos a la redactora de una revista: las mujeres, efectivamente, hacen cosas. Y muchas veces...