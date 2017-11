Cinco usos de la laca que no conocías

¿Sabías que la laca tiene más usos que el de mantener tu peinado intacto? Y lo mejor de todo es que puedes utilizarlo para deshacerte de cualquier problema en cuestión de segundos. Por ello, te queremos mostrar los usos que le puedes dar a ese producto de belleza que seguramente tendrás en casa. Son muy prácticos y útiles.

Insecticida

¿Se te ha acabado el insecticida? ¿No encuentras el matabichos? No te preocupes porque puedes utilizar un bote de laca como sustituto. Hará prácticamente la misma función.

Limpia las manchas de tinte

Para quitar la mancha de tinte para cabello de toallas y ropa, solo tienes que rociarlas con laca y lavar la prenda como lo haces habitualmente. Esto hará que la mancha desaparezca con más facilidad.

Elimina los pelos de las mascotas

Seguramente más de una vez has intentado eliminar los pelos de gato o de perro de las sillas, los sofás, o incluso de la ropa, y no lo has logrado. No te preocupes porque te traemos una solución muy eficaz: rocía un paño con un poco de laca y frota el área que esté cubierta de pelos de tu mascota. Verás cómo se adhieren rápidamente al paño.

Utiliza la laca para eliminar los pelos de gato de tu ropa. Foto: Getty Images

Evita las carreras

Si quieres evitar que las medias se rompan, solo tienes que rociarlas con laca y dejarlas secar. De esta manera, la prenda se fortalecerá y no se romperán con tanta facilidad.

Fortalece el tejido de las medias rociándolas con laca. Foto: Getty Images

Elimina los restos de pegamento

Normalmente, al quitar una pegatina de algún objeto siempre queda algún resto de pegamento. En estos casos solemos utilizar alcohol para eliminarlo, pero ¿sabías que la laca también sirve para hacer exactamente lo mismo? Con la ayuda de un paño o una esponja y con un poco de laca, frota la zona donde estaba la pegatina. Te resultará más fácil eliminar le pegamento.