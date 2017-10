Las ideas ´low cost´ de las famosas para decorar sus casas

Las blogueras de moda arrasan con sus looks en cada una de sus fotografías de Instagram. Pero, no sólo consiguen millones de 'likes' en las imágenes en las que muestran sus estilismos diarios. Las 'instgramers' también se atreven con la decoración y, cada vez son más las influencers y famosas que se atreven a mostrar en sus redes sociales los rincones más especiales de su hogar.



Hemos seleccionado cinco espacios únicos de las 'instagramers' españolas más influyentes. El blanco y el estilo minimalista es la última moda en decoración. Fichas las tendencias que más te gusten e inspírate para darle un toque especial a tu hogar:

1. Alexandra Pereira y sus cactus

My favourite things to do while hanging at home? Check 'em out on my new blog post ???????? http://www.lovely-Pepa.com Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 9 de Nov de 2016 a la(s) 7:39 PST

2. El vistoso zapatero de Paula Ordovás

Home ??view Una publicación compartida de Paula Ordovás (@mypeeptoes) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 12:18 PDT

3. Natalia, decoración 'low cost'

Para los que todavía no os habéis enterado... ?? ya hay nuevo vídeo en el canal con todos los cambios en la habitación de invitados. Tenéis el LINK directo en la BIO. ¡Espero vuestros comentarios! ?? Me muero por saber qué os parece y cual es vuestro rincón favorito. Os mando un beso gigante, patrulla ?? #pisoencantado Una publicación compartida de NATALIA (@pasoapasoblog) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 6:05 PDT

4. Grace Villarreal, cuadros y espejos

Comfy look for a hot day. ?? Podéis encontrar las alpargatas en la web de @gaimoespadrilles. #shoponlinegaimo Una publicación compartida de Grace Villarreal (@gracyvillarreal) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 10:28 PDT

5. Sara Carbonero y los peluches de sus niños

En ocasiones veo animales. #animalessoloanimalesynadamás #Martínrules #Porto #slowlife #home #elelefantedeabajotengoquecolgarlobien Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 4:45 PDT

La bloguera gallega ha estrenado, recientemente,ha desvelado sus secretos de decoración en su canal de Youtube y en Instagram.En esta fotografía, Lovely Pepa nos enseña elde su casa. Un espacio lleno deLos cactus son lo último en artículos de decoración para el hogar. Las famosas llenan los rincones de su casa con estas. Puedes hacerte con un cactus natural o, si no te gusta estar pendiente de tener que regarlo, comprar uno artificial.Otro de los rincones preferidos de las blogueras de moda es el. En esta ocasión,nos enseña dónde almacena sus. Un espacio único y lleno de pequeños artículos de decoración que le aportan un toque muy especial.Desde hace ya unos meses, las 'influencers' usan burros para colgar la ropa en su habitación. Un artículo que, además de almacenar prendas, también puede utilizarse como elemento decorativo.Pula Ordovás también se une a esta tendencia de almacenar la ropa de forma que quede a la vista y la moda se convierta en parte de la decoración. La bloguera guarda sus zapatos enLa bloguera combina diferentes artículos de decoración para darle un toque especial a cada habitación. En este caso, ha convertido un pequeño espacio deLa autora del blog 'Paso a Paso' adorna esta preciosacon unas. Además, amontona diferentes revistas en el suelo y las utiliza como un artículo más de decoración. Un ejemplo de que no es necesario gastarnos un dineral para decorar nuestra casa.Muchas influencers de moda utilizan espejos como este depara enseñar sus looks. Además, también podemos ver cómo es la habitación de esta conocida youtuber.Sobre el cabecero de la cama cuenta con pequeños. Además, también vemos una elegante silla transparente junto al espejo de madera. Grace también se suma a la tendencia de tener en casa grandes plantas decorativas en casa.La presentadora ideas de decoración para la habitación de los más pequeños.ha llenado un rincón de la habitación de su hijo Martín de pequeños peluches de animales colgados en la pared.