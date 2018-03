"La primera vez que subí a un escenario fue en 'La Voz Kids"

Tiene solo 14 años, una estética singular y mucho carácter escénico. La viguesa Ana es el rostro amable de ojos azules que hizo enmudecer al público y pulsar el botón a los tres coaches, Rosario, Melendi y Orozco, en la gala de "La Voz Kids" de anoche. Los dos últimos reconocían su talento con solo escuchar los primeros acordes de "Starving", el tema elegido por la estudiante de Maristas de Vigo, que lo interpretó guitarra en mano. Los tres coaches la querían en su equipo y, finalmente, la joven acabó eligiendo a Antonio Orozco. El cantante la elogió: "Lo que ha hecho nunca lo hemos visto antes. Se paró y fue capaz de recomponerse y continuar con la canción". Ana salía del escenario llorando de emoción.

Y es que, minutos antes, su voz se había enmudecido. La interpretación de la viguesa fue avanzada por Mediaset en primicia. El programa destacaba antes de la gala precisamente ese momento del vídeo: la adolescente, al ver que los tres se daban la vuelta y con ganas de llorar por la emoción, dejaba de cantar durante unos segundos.

Ana González se sincera a FARO: "Yo era muy tímida y nunca me atreví a cantar ante del público o de mis padres. Cantaba yo sola en mi habitación, hasta que hicimos un karaoke en el colegio en clase de inglés hace un año y por fin me atreví a cantar en público". Ana se muestra como una aficionada al windsurf y a los deportes, pero tiene claro que lo que más le gusta es tocar. En ese apartado, su madre aclara que la mayor parte de su formación ha ido autodidacta.

En cuanto a sus preferencia musicales, van desde" The Beach Boys" la banda Inglesa de Rock formada de los 70 al actual Ed Sheeran, pero también cita los nombres de los coaches de La Voz y de Manuel Carrasco. Llegó a las audiciones -después de tres castings con unas 10.000 personas- durante julio del año pasado. Y, sorprendentemente, era la primera vez que Ana había cantaba en público.

"De Vigo somos cuatro y en la misma gala sale Lyca, además de otros dos chicos que ya participaron". La actuación de su 'amiga' Rosalía, también gallega, también se emite esta noche. Entre el público se pudo ver a su madre Ana Carracedo, al padre José Lorenzo y a su hermano Andrés, de 20 años.

En cuanto a su look, la joven se reafirma: "No me gusta vestir ropa ajustada y el pelo corto es más cómodo. De pequeña lo llevaba largo, pero nunca estaba perfecto, así que fui a la peluquería y me lo corté, aunque me arrepentí mucho en el momento". De todos modos, asegura que los comentarios le resultan indiferentes.

¿A qué aspiras en la música? "A mí me encantaría ser cantante, una cantautora con guitarra que llenase estadios", reconoce la joven,. "Pero si no puedo ser cantante, ya tengo un plan B? Quiero crear una empresa de cruceros, que se llamará Tridente". Así de claro lo tiene la chica. Asegura que lo decidió en 1º de la ESO, un día "que se aburría" y pensó qué hacer de su vida.