La tortilla de Cepeda que divide a España

Cepeda, uno de los tres concursantes gallegos que han pasado por Operación Triunfo, ha reabierto el eterno debate que periódicamente sacude a los foodies de España en las redes sociales. La tortilla de patata, ¿con o sin cebolla?.

Todo ocurría en la cuenta de Instagram que gestiona el ourensano desde su salida de la Academia de TVE. Como sucede con el resto de triunfitos, acostumbrados a contar su vida en las redes sociales, Luis Cepeda decidió ayer explicar a sus seguidores en la red social cómo se cocina una tortilla española sin ser consciente, quizá, de que estaba tocando uno de los temas más sensibles de la gastronomía española.

La polémica, si se puede llamar así al debate, surgía cuando el gallego presentaba la lista de ingredientes y añadía un pequeño comentario a su retransmisión culinaria: "No tiene cebolla. ¡No!. Cebolla nunca, gracias". La trifulca estaba armada. No solo por el hecho de no ponerle el ingrediente que muchos consideran imprescindible sino porque le añadía queso de cabra a uno de los platos que han hecho famosa a Betanzos.

La locura desatada por Luis Cepeda no solo se ha convertido en una discusión en Twitter con el hashtag #CepedaTortilla sino que también se ha creado una cuenta que ha narrado en directo todo el proceso.

La tortilla de Cepeda que divide España