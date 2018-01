Operación Triunfo | Las duras palabras de Mónica Naranjo que anticiparon la nominación de Roi

"Perdona, no va contigo mi distracción. Me he estado quitando los cascos todo el tiempo porque no entendía cómo podías ir tan fuera de tiempo y tan desafinado", le espetó Mónica Naranjo a Roi después de interpretar 'Demons', de Imagine Dragons. Minutos después, el jurado proponía a Roi para abandonar la academia de Operación Triunfo junto a una de sus mejores amigas en el programa, la canaria Ana Guerra.

El público deberá elegir entre dos de sus concursantes favoritos, ya que tanto el 'sapoconcho' como Ana 'War', han resultado elegidos favoritos anteriormente y suelen ganarse el cariño de la audiencia en cada programa y directo de 'OT'.

Mientras Miriam, la otra gallega de Operación Triunfo, firmó una gran actuación que le sirvió para cruzar la pasarela sin ser nominada por el jurado. La de Pontedeume brilló cantando 'Quisiera ser', de Alejandro Sanz.

Del programa se ha ido Nerea, tras enfrentarse a Agoney esta semana, que logró la victoria por un estrecho margen de 3 puntos frente a la que era su gran compañera en el programa.