Jorge Javier Vázquez, amenazado en directo en ´Sálvame´

Jorge Javier Vázquez no olvidará fácilmente el 'Sálvame' de este miércoles. El presentador recibió en directo una amenaza a través de su teléfono móvil que ha decidido poner en manos de su abogado.



El programa transcurría con normalidad hasta que de repente el periodista ponía cara de preocupación. Se encontraba con sus tertulianos hablando del nuevo ingreso hospitalario de María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, cuando cortó la conversación y se levantó del sofá con signos evidentes de nerviosismo.



Algo extraño estaba pasando, Jorge Javier no dejaba de mirar la pantalla de su móvil con gesto serio. Se dirigió al director del programa David Valldeperas para que leyese algo "muy fuerte". Valldeperas, tras mirar el teléfono, instó al presentador a acudir a la Policía.



La tensión se apoderó del espacio de Telecinco porque nadie sabía lo que ocurría, salvo Jorge Javier y Valldeperas. Finalmente, el catalán revelaba lo que pasaba: "Me ha llegado un mensaje informándome de que una persona podría haber contratado a alguien para hacerme daño". "Me han amenazado con contratar a alguien que venga a hacerme daño", añadió.





El silencio se hizo entonces en el plató. Lo rompió el propio Jorge Javier al preguntarse en voz alta si debía ir a la Policía.le dijo Gema López.recordó que algo similar le ocurrió acuando presentaba 'Dónde estás corazón' en Antena 3. El caso llegó a las autoridades, pero se cerró porque las amenazas no fueron a más.Jorge Javier terminó abandonando el plató de 'Sálvame' para reflexionar sobre lo ocurrido y decidir qué hacer. No quiso dar más detalles. Al final habló con su abogado para tomar las medidas oportunas.