Confirmado: ´Juego de Tronos´ no volverá hasta 2019

Se confirma la mala nueva para los millones de seguidores de 'Juego de Tronos': la serie no volverá hasta 2019. Cuando los nuevos episodios lleguen a la pantalla, habrán pasado unos dos años desde los trepidantes momentos finales de la anterior temporada.

Así lo ha explicado Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark, en una entrevista a Variety en la que se ha confesado muy emocionada. Ese año, además de la última temporada del programa, estrenará la película 'X-Men: Dark Phoenix'. "Luego también tengo un par de películas indies pendientes de estreno y además soy productora en mi próxima película ['Girl Who Fell From the Sky'], así que estoy muy entusiasmada con lo que está por venir".

La actriz ha dado nuevos detalles sobre el futuro de su personaje en 'Juego de Tronos'. "Va a ser complicado para ella porque al final de la temporada anterior ella sentía que tenía todo arreglado, había conseguido unir de nuevo a su familia y controlaban el Norte de nuevo", comenta Turner.

"En la próxima temporada hay una nueva amenaza por lo que de repente vuelve a encontrarse hundida de alguna forma y, sin Meñique, tiene que comprobar si puede superarlo. Es un gran reto para ella enfrentarse a la amenaza sin tener a ese maestro manipulador cubriendo sus espaldas. Ahora la lucha es más pasional para ella que política", asegura la actriz.

La emisión de la octava temporada de la serie de HBO supondrá adiós definitivamente. En cuanto a sus planes de futuro, no renuncia a nada: "Quiero hacerlo todo. Siento como que todo se acaba después de 'Juego de Tronos' por lo que no tengo nada que perder".