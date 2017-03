"¡Qué tiempo tan feliz!" se despide tras ocho años en antena en Telecinco

"¡Qué tiempo tan feliz!", el espacio musical presentado por María Teresa Campos desde 2009 en Telecinco, se despide el próximo sábado, mientras que aterrizan en La Sexta "Cazadores de trolls", con Pedro García Aguado contra el acoso en las redes sociales, y en Antena 3 "El árbol de tu vida". Mientras la veterana María Teresa Campos negocia su continuidad en Mediaset, la única certeza es que "¡Qué tiempo tan feliz!" se despide el 1 de abril de la parrilla por sus discretos datos de audiencia, tras ocho años llenando de música en directo, entrevistas y tertulias la tarde de los sábados en Telecinco. Por el momento, no se ha anunciado sustituto al programa.



Continuando en Telecinco, el lunes capítulo 11 de "Sé quién eres", a la que se incorpora Pere Arquillué como el inspector Barros, que investiga el apuñalamiento de Alicia Castro; el martes el partido amistoso de fútbol España-Francia (tampoco se conoce aún qué espacio sustituirá a "Got Talent"), el miércoles Bertín Osborne llevará a "Mi casa es la tuya" a Lucía Bosé, y el jueves los espectadores de "GH VIP" podrán empezar a votar a su favorito.



"La voz kids" continúa con sus audiciones a ciegas el viernes, "Sábado Deluxe" ocupa el "prime time" del domingo en la cadena, que deja el domingo para el debate de "GH VIP".



En Cuatro "El Blockbuster" celebra el lunes el "AndroiDay" con doble sesión de "robots de cine": "Yo, robot", con Will Smith, y "Terminator", de James Cameron. El martes, "En el punto de mira" analiza el negocio de los "desokupadores", empresas que se dedican a desalojar a los "okupas" de propiedades privadas, y el miércoles continúa el fenómeno de los "Gipsy Kings".



El jueves, "Mentes criminales" emite el episodio 7 de su duodécima temporada, dirigido por uno de sus protagonistas, Joe Mantegna; el sábado se sigue confiando a "First Dates" y el domingo se emite la tercera de las cinco entregas de "El Xef", con el carismático y temperamental cocinero David Muñoz. La Sexta recibe a "Cazadores de trolls" el martes a las 22:30 horas, con el que el exjugador de waterpolo Pedro García Aguado cambia el papel de hermano mayor por el de protector de las víctimas de acoso a través de las redes sociales.



Acompañado, entre otros, de un perito informático y una psicóloga, el también medallista olímpico García viajará por el país a la "caza" de los acosadores en Internet "para poner fin a los insultos, las amenazas, las suplantaciones de identidad y las burlas a las que se ven sometidas las víctimas", confrontando a las dos partes para que cese el acoso.



En Antena 3, la semana arranca con el segundo episodio de "Allí abajo", comedia que estrenó el día 20 su tercera temporada con más de 3,9 millones de telespectadores y líder absoluto de la noche del lunes. La nueva entrega confía en repetir éxito con Maritxu trasladándose a Sevilla, Jozé instalándose en Donosti, Carmen intentando aprender euskera y la amenaza de cierre del Kaia.