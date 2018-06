El pleno de Tui se personará como acusación particular contra el pirotécnico

El pleno municipal de Tui acordó anoche personarse como acusación particular en el proceso judicial contra el pirotécnico Francisco González Lameiro por la explosión de su polvorín clandestino del día 23 en Paramos, donde murieron dos personas y treinta resultaron heridas. La Corporación tomó la decisión con el voto unánime de todos los ediles.

Según el texto del acuerdo, "se pretende exigir las responsabilidades penales o de cualquier otra índole que deriven de los hechos que originaron los daños y defender los intereses municipales y de los vecinos afectados por la explosión, con el objetivo de que se reparen los perjuicios causados y se compensen económicamente los daños y costes que la explosión provocó".

El acuerdo se incluyó como moción de urgencia dentro del pleno ordinario. A la sesión plenaria acudieron numerosos afectados que abarrotaron el salón de plenos hasta tener que acomodarse en puertas y escaleras debido al limitado aforo de la sala.

Algunos de los afectados mostraron, al término de la reunión, su creencia de que las medidas ofrecidas son escasas e incluso indicaron que la corporación se había olvidado de añadir algún acuerdo relacionado con la exención de tasas para poder realizar las reparaciones de forma inmediata, en los casos que pueda hacerse.

A una pregunta sobre esto de una de las representantes de la Asociación el alcalde, Carlos Vázquez Padín, respondió que con la declaración de la Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil "se contemplan" ya exenciones y que "se estudiarán" las que dependan del Concello.

Salvador García, uno de los impulsores de la plataforma de afectados, indicó a la salida que "las medidas que se presentan son muy inconcretas y escasas". "Es todo humo, no hay nada definitivo. A ver que pasa el sábado en el gabinete de crisis, nosotros vamos a estar", dijo.

"Me ha parecido todo vacío de contenido", afirmaba otra afectada, Loli Castiñeira. "Sin dotación presupuestaria y no atienden a las necesidades de emergencia de los afectados de Paramos. Necesitamos medidas excepcionales y estás no lo son", añadió.

También Isidro González, afectado y realojado en casa de un familiar, asegura que "esto de momento no nos soluciona nada. Son unas medidas escasas en cuantía".

Para Fernando Alonso, afectado (en su caso segunda vivienda), "son las primeras noticias que tenemos en una semana sobre las ayudas. Aún así no nos ha quedado claro cómo las van a repartir. La gente que lo ha perdido todo también come y se viste, estás ayudas no les soluciona eso".

Actuaciones

El pleno acordó poner en marcha acciones de emergencia social "en el marco protector de la ciudadanía, con ayudas paliativas y actuaciones para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de las que carecen los afectados que sufrieron la destrucción total de sus casas". Además, se aprobó la acción ya anunciada de solicitar de la administración del Estado la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil "para facilitar a los afectados las ayudas que en este sentido recoge a la normativa referida para paliar daños materiales y personales causados".

También se decidió declarar el régimen excepcional de emergencia de la nueva Ley de Contratos para la autorización de las contrataciones necesarias "para llevar a cabo actuaciones inmediatas", además se acuerda solicitar a todas las administraciones públicas el auxilio ante la grave catástrofe y finalmente tomar las medidas urbanísticas necesarias para que los vecinos puedan reconstruir sus casas en la zona, una decisión que fue incorporada sobre la marcha.

En otro punto se aprobó la habilitación de un millón de euros -ampliable- con cargo al remanente de tesorería para el Fondo de Emergencia.

Viviendas de Caldelas

Por la mañana, tras la junta de portavoces, el alcalde informó que acordaron esperar a un informe de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Tui sobre el interés de las familias que necesitan ser realojadas en trasladarse las viviendas municipales de Caldelas, ya que en caso afirmativo estos inmuebles, propiedad del Concello pero actualmente en mal estado, serían rehabilitados por vía de emergencia.