Vidas paradas tras la explosión

El barrio de A Torre, en la parroquia tudense de Paramos, no tiene habitantes desde la explosión que hizo saltar sus casas por los aires. Ahora, casi una semana después, la mayoría de los vecinos que las habitaban se alojan en el Hotel Cruceiro do Monte esperando respuesta de las administraciones.

"Tenemos la vida parada" cuentan Manuel Estévez y su esposa Divina Martínez mientras esperan a que sea la hora de comer. "No tenemos a donde ir, necesitamos una casa para vivir, aquí no nos podemos quedar mucho más" manifiestan, al mismo tiempo que rememoran lo sucedido y aseguran que "nunca vimos cosa igual". Divina y Manuel, que quedaron sin casa, buscan hogar para ellos y sus dos hijos, uno de los cuales "se salvó de milagro". De sus dos perros, ocho gallinas, cinco pavos reales y un pato no saben nada; "nos dijeron que están atendidos pero no sabemos si van a echarles de comer".

También esperando a que abran el comedor se encontraban ayer Máxima Cuenu y su marido después de haber dedicado toda la mañana a la ardua tarea de buscar piso. "En el Concello nos dijeron que se encargarían pero que si nosotros encontrábamos algo antes que los avisáramos", cuenta la mujer, a quien, por la falta de alquileres en Tui, no le importaría disponer de una vivienda en Vigo, ciudad en la que trabaja su esposo.

Carmen Alén e Isidro González, otro de los matrimonios damnificados, también se alojan en el hotel a la espera de poder disponer de una nueva vivienda, ya que la suya ha quedado deshecha. Enfadado por la lentitud de su reubicación y crispado por las ayudas ofrecidas por la Xunta, las cuales considera "insuficientes", Isidro está recuperándose de las heridas sufridas en la explosión ocasionada en la "nave bomba" que ha reducido a cenizas parte de su casa.Otros de los más de 20 huéspedes del Cruceiro do Monte dedican las mañanas a dar de baja la luz, el teléfono, el agua o a "pelearse con el seguro". Papeleo y trámites mantiene ocupados a unos y desespera a otros. "Ahora nos viene el pago del IBI y no sabemos qué hacer", lamenta el marido de Máxima, que insta al Concello a gestionar dicho tributo.

Ya reunidos en el restaurante del hotel y frente a un menú del día que les da a elegir entre sopa, salpicón o merluza a la romana, de primero, y arroz de marisco o cordero, de segundo, se les puede escuchar decir "necesitamos hacer vida". Las historias de Manuel, Divina, Máxima, Carmen e Isidro son diferentes a la del resto de afectados por la tragedia de Paramos. Sin embargo, a todas les une la necesidad de poner su vida en movimiento y para ello necesitan cuanto antes un nuevo hogar.