Una emergencia obliga a desviar a París el vuelo de A Coruña a Londres

El avión que cubría esta tarde la ruta entre A Coruña y Londres ha sufrido un problema en su radar que le ha obligado a desviarse para aterrizar en el aeropuerto de Orly, en París, donde ha tomado tierra pasadas las nueve de la noche, según ha informado Vueling. El piloto lanzó el aviso de emergencia cuando la aeronave sobrevolaba el Canal de la Mancha.



El avión volaba con 175 pasajeros a bordo, según la aerolínea. La aeronave lanzó un aviso de emergencia y desvió su ruta hacia el interior del continente, con destino a París. Según la compañía aérea, el avión aterrizó en Orly de forma segura.



Al problema en el radar se unió, según Vueling, el denso tráfico aéreo y las malas condiciones meteorológicas en Londres. Estos tres factores llevaron a la torre de control de Heathrow a indicar al piloto de Vueling que buscara un aeropuerto alternativo para el aterrizaje, ha indicado la compañía.



Vueling indica que busca alojamiento para los 175 pasajeros afectados y que los reubicará de dos formas para llegar a Londres. Una, directa desde el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle; otra, vía Roma.



En redes sociales, pasajeros del vuelo aseguran que el desvío se debió a "problemas técnicos" y que los viajeros han sido trasladados a la terminal de Orly.







#vy7104 @vueling we are at Heathrow waiting for this flight with no news or info.. what has happened on incoming flight diverted to Paris... Any news please