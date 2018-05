El almacén del horror

Los vecinos del barrio de A Torre se habían acostumbrado al feísmo del galpón de Romero, construido en el año 1979, de tal forma que ya no llamaba la atención al pasar por la carretera local. El miércoles por la tarde saltó por los aires llevándose por delante numerosas viviendas, matando a dos personas y destrozando los sueños de muchas vecinos de Paramos.

El galpón de Romero era uno de los muchos galpones que reflejan el feísmo con que se inundó Galicia en los años setenta y ochenta. Construido en 1979 para fabricar bloques y vigas de cemento para postes ha tenido varios usos para la familia, y pasaba ya desapercibido para los vecinos del barrio de A Torre, que, a diario, cruzaban por la carretera local.

Tenía 36 metros de largo y 10 de ancho y no se sabe desde cuando Francisco González, yerno del propietario, almacenaba allí el material para sus fuegos y cohetes. Con 360 metros cuadrados, opinan los expertos, que la nave tenía capacidad para albergar más de 10.000 kilos de pólvora.

En su declaración en el Juzgado, Francisco González indicó que había al menos una tonelada de nitrato de potasio, que, entre otras cosas, se usa para fuego de luces y como componente para pirotecnia, "pero que, almacenado en bolsas plásticas, no es ni inflamable ni explosiona" indican profesionales consultados. "Solo explosiona si se realizan mezclas adecuadas para ello, además dentro de los nitratos existen diferentes tipos, unos que se usan para pólvora lenta y otros para la llamada pólvora negra, y no todos reaccionan igual".

Los informes de los Tedax y la investigación determinarán que había realmente, y que pudo pasar para que se produjese tal brutal explosión en la tarde del miércoles.

El matrimonio de Sora y Abdlalk Hailas, que residía a tan solo 10 metros del galpón, y fallecieron, sufrieron la peor parte de una tragedia de la que los vecinos de A Torre, en Paramos, tardarán en recuperarse. La explosión causó importantes destrozos en un radio superior a los 200 metros, destruyendo casas enteras, e incluso destrozos severos a dos kilómetros de distancia.

Chandebrito

Por otra parte, una víctima de los incendios de Chandebrito reprocha el trato que considera desigual de la administración frente a la tragedia de Tui. María Costas Otero, hija de Angelina, una de las fallecidas en Chandebrito, reprocha que, mientras diferentes autoridades políticas acudieron a Tui al día siguiente de la explosión, "a Chandebrito non acudiu ningunha autoridade o día 16 de outubro", cuando la jornada negra fue el 15. "Tampouco se enviaron equipos de axuda psicolóxica" hasta el día 18, según su testimonio.

"Algúns políticos de ámbito estatal estiveron no pobo, ou preto, pero so viñeron facerse a foto, para eles nós non tiñamos importancia ningunha", incide María.

Por eso, desde la más profunda tristeza por lo ocurrido en Tui, concluye preguntándose por qué "esta diferenza", una cuestión que ella misma se responde: "A resposta non pode ser outra ca de que no caso de Tui as autoridades consideran que non teñen ningunha responsabilidade no ocorrido".