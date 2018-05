Detenida por rociar con ácido a su marido en Murcia

Una mujer de unos 40 años de edad y de nacionalidad brasileña fue detenida en la madrugada de ayer en su casa de Archena acusada de haber rociado presuntamente a su marido con un ácido muy corrosivo, que puede ser salfumán, según apuntaron fuentes de la investigación a esta Redacción. El hombre, que es portugués, se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Virgen de la de la Arrixaca de El Palmar por las heridas sufridas en la cabeza y las manos, aunque también tiene abrasiones en otras partes del cuerpo.

Los hechos se produjeron entre las dos y las tres de la madrugada del martes y fue una vecina de la pareja quien avisó a la Guardia Civil al oír los gritos en la vivienda que comparte el matrimonio. Según ha podido saber esta Redacción no había denuncias previas por malos tratos por ninguna de ambas partes.

La mujer aseguró a la Guardia Civil que es inocente y que fue el hombre quien se echó el ácido por el cuerpo para autolesionarse asegurando que iba a arruinarle la vida. Mientras, el hombre comentó a los que agentes que fue atacado por su mujer mientras se encontraba descansando y que no pudo hacer nada para evitarlo.

La pareja lleva 13 años viviendo en Archena y según fuentes consultadas por esta Redacción no habían protagonizado altercados antes del suceso de ayer. El hombre es camionero y la mujer es ama de casa. La supuesta autora de la agresión, que en todo momento aseguró no tener nada que ver con el ataque, se negó en un primer momento a declarar ante los agentes al asegurar que no habla bien español ya que siempre se ha comunicado en portugués con su marido.

Está previsto que esta misma mañana la mujer pase a disposición judicial.

El hombre fue atendido en un primer momento por los servicios de emergencias de Archena, tras lo que fue estabilizado y trasladado hasta el Hospital Morales Meseguer de Murcia. De ahí fue enviado al centro sanitario de El Palmar al estar en la Arrixaca la Unidad Regional de Grandes Quemados. El paciente ingresó en la UCI de la Arrixaca pasadas las seis de la madrugada del martes, donde ha recibido asistencia debido a las heridas causadas en cara y manos por un producto químico, según han indicado fuentes sanitarias a LA OPINIÓN. Concretamente, creen que puede tratarse de agua fuerte, aunque afirman que el estado de este hombre, de unos 50 años de edad, no es grave.