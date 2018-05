La hermana de Diana Quer: "La prisión permanente revisable es justa pero corta"

Valeria, la hermana de Diana Quer, la madrileña de 18 años asesinada en Galicia en el verano de 2016 y cuyo cadáver fue hallado el 31 de diciembre pasado, considera que una prisión permanente revisable para el autor confeso, José Enrique Abuín, alias el Chicle, sería justa pero corta.

"No puede haber asesinos en la calle ni violadores tampoco. Una prisión permanente revisable es justa y he de decir que me parece corta", ha manifestado hoy Valeria Quer, de 18 años, a la periodista Nieves Herrero en una entrevista con Onda Madrid, la primera que concede a una radio para defender la prisión permanente revisable.

En su opinión, el caso de su hermana ha contribuido a que la ciudadanía se levante y salga a la calle. "Necesitamos que nuestros políticos se hagan a la idea de que el país no puede seguir así. A mi hermana le tocaría vivir 60 años -70 si hubiera tenido una vida larga-, y este señor, si le cae la prisión permanente revisable, le van a caer 25 años, como mucho, incluso menos", ha afirmado.

Y ha añadido: "Nadie me va a devolver a mi hermana, pero ese señor va a volver a la calle, a ver a sus hijos y cómo sus hijos tienen hijos. Y eso es lo que nos han quitado a mis padres y a mí".

La hermana de Diana Quer ha hecho estas declaraciones después de participar en una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar el rechazo a la sentencia de La Manada y exigir leyes "más justas y más feministas".

Valeria, que llevaba una pancarta con una oración de su madre dedicada a Diana y fotos de las tres, se ha sentido "muy arropada" cuando los concentrados han coreado el nombre de su hermana.

Ha asegurado que toda la fuerza para luchar se la da Diana. "Ella me ha dado fuerzas para seguir adelante, para sujetar ese cartel tan pesado durante toda la manifestación". "Las personas que ya no están aquí no tienen voz para hablar. Somos nosotros los que hablamos por ellos", ha agregado.

Valeria Quer admite que aún no ha terminado de asumir la muerte de su hermana. "Ha sido todo muy difícil. Hemos estado esperando mucho tiempo, pero con la idea de que iba a volver. Vivía de esa esperanza. Ahora lucho. Es lo que me queda. Mi hermana no está, pero yo sí, estoy por ella y voy a luchar hasta conseguir que ese ser, que se llama El Chicle, pague con una condena justa"