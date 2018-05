El informe médico forense avala a una agente que ha denunciado por acoso al que era su superior y actual jefe de la Policía Autonómica en Vigo. El querellado Antonio José T.R. declarará hoy en calidad de investigado (antiguo imputado) por un presunto delito contra la integridad moral y otro de acoso sexual en el Juzgado de Instrucción 8 de Vigo, a tenor de la querella criminal presentada por la agente.

Del relato de la víctima "se extrae una clara situación de acoso sexual con comportamientos verbales y no verbales, no deseados o de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona... y también hay una clara situación de acoso laboral". Un acoso que se ve en frases como "qué morenita estás...que sepas que yo voy a la playa nudista de Barra....a ti el uniforme no te queda como a los demás, seguro que lo llevaste a la modista para entallarlo...¿Cuántos novios tienes?, porque eres una chica muy liberal...seguro que tienes una chorboagenda... si quieres un inspector que te ayude a comprar una casa en Canido ya sabes..."

También denotan una clara situación de acoso laboral en forma de comentarios sexistas en público y privado, denegación de días de vacaciones y asuntos particulares sin una clara justificación. Por todo ello, los forenses exponen que la agente "sufrió un trastorno adaptativo depresivo-ansioso reactivo a problema laboral grave de acoso laboral y sexual". Tras una baja de cinco meses con tratamiento médico, la agente solicitó el traslado de puesto de trabajo por consejo médico y ahora se muestra "asintomática".