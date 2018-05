Una madre y sus cuatro hijos intoxicados por el voraz incendio en una vivienda en Arcade

La madrugada del sábado para el domingo estuvo llena de tensión en la calle Coutada de Arcade, en Soutomaior. El motivo fue un incendio que se originó en el bajo de una casa de dos plantas donde viven un matrimonio y sus cuatro hijos. Los bomberos tuvieron que emplearse cinco horas hasta dar totalmente por extinguido el voraz fuego, que calcinó ese garaje y afectó seriamente, por el intenso humo negro, al resto del domicilio. Las viviendas colindantes se vieron amenazadas, pero al final no sufrieron daños. Los ocupantes de la casa afectada, excepto el cabeza de familia, fueron trasladados por ambulancias del 061 al Hospital Montecelo de Pontevedra para recibir asistencia sanitaria ya que presentaban síntomas de inhalación de humo.

Los primeros avisos que se recibieron, en torno a las 02.40 horas, fueron alarmantes. Había un incendio en una vivienda habitada y podría haber personas atrapadas. Algunos vecinos relataban, pasado el susto, que en los primeros momentos no sabían si la familia seguía o no dentro... En el inmueble residen un matrimonio y sus cuatro hijos: uno de 30 años, otro de 26 y dos adolescentes. "Logramos salir de casa envueltos en toallas mojadas; cuando bajábamos por las escaleras ya no se veía nada por todo el humo negro que subía; el calor era terrorífico...", relataba ayer la mujer, Margarita Rionta, a la TVG. En declaraciones a este periódico ahondó en que escuchó alguna explosión y que desconocen "cómo" se originó el fuego iniciado en el sótano. Ella y sus hijos fueron asistidos en el hospital, pero pronto pudieron recibir todos el alta.

El fuego estaba localizado en el bajo, que ardió por completo. Los primeros bomberos en llegar fueron los de Pontevedra, que trabajaron durante algo más de una hora hasta que cogieron el relevo los de O Morrazo. También fue necesaria la ayuda de los del Baixo Miño y de los de O Salnés. Las tareas de extinción se prolongaron durante más de cinco horas, ya que concluyeron, informó el servicio de emergencias, pasadas las ocho de la mañana.

"El fuego era muy potente y con mucha carga térmica", relató un bombero del parque de Pontevedra, que indicó que en ese bajo había una caldera y también un depósito de gasoil. "Ardió también el combustible", señaló, concretando que, antes de dar el relevo, lograron "minorar" las llamas para evitar, como así se logró, que pasase a las plantas superiores de la vivienda y a otros domicilios colindantes. Hasta el punto también acudió la Guardia Civil, cuyos agentes procedieron al desalojo de una docena de vecinos de las casas anexas a efectos preventivos.

Sin poder volver a casa

Finalizada la extinción, la familia no pudo sin embargo regresar a su vivienda. Deberán esperar por el informe de la arquitecta municipal ya que la estructura de la casa podría haberse visto afectada por las llamas. Casualmente, de madrugada durante el incendio en el lugar estuvo una edil del Concello de Soutomaior. Por la mañana acudió hasta allí el alcalde, Agustín Reguera, que confirmó que hoy mismo se procederá a la revisión de la estructura del inmueble para ver su estado y si es necesario adoptar alguna medida.

El regidor explicó que desde el Ayuntamiento se ofreció a la familia alojarse en un hotel mientras no puedan volver a su casa, si bien matizó que éstos señalaron que de momento tienen quien los acoja. "Es algo que tienen a su disposición si lo necesitan", dijo Reguera, que indicó que este matrimonio y su hijos se llevaron "un gran susto", pero ahora "celebran estar todos bien y juntos".