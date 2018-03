La madre de Diana Quer: "No podemos permitir que se rían de nosotros, que salgan a los 7 años"

La madre de Diana Quer rompió su silencio desde que se detuvo al autor confeso de la muerte de su hija Diana para posteriormente hallar su cuerpo en el pozo de una finca abandonada en Riaxo. Diana López-Pinel acudió junto a su hija Valeria a la concentración en Sol por la no derogación de la prisión permanente revisable, donde pidió "justicia" para los crímenes de su hija, Marta del Castillo o el pequeño Gabriel Cruz en Almería.

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas de totalidad de PP y Ciudadanos que pretendían mantener la prisión permanente revisable, de forma que la iniciativa de PNV para derogarla seguirá su curso.

Durante la concentración, Diana López manifestó que el objetivo de la no derogación de la prisión permanente "no es de venganza" sino de "justicia". "Es una pena de prisión permanente revisable, es decir, en prevención a que la gente corra el riesgo en que se ponga en libertad a personas que no están capacitadas para convivir con ciudadanos de bien, y mucho menos personas reincidentes", explicó.

La madre de Diana Quer quiso recordar en su discurso que hay padres que llevan "10 y 15 años luchando para que se haga justicia" y lo que "no podemos permitir" es que "esta gente se ría de nosotros que a los 7 años van a estar fuera", en alusión a la difusión por parte de algunos medios de comunicación de varias cartas supuestamente remitidas por el autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como el 'Chicle', desde prisión a su familia.

Según explica, esta mañana se preguntaba que ha su hija "le han quitado" casi 70 años de vida en comparación a la esperanza de vida. "Por todas y tantas víctimas que se tienen que hacer valer sus vidas, porque ellos no pueden hablar pero nosotros podemos hablar por ellos", señaló López-Pinel