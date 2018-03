"Me da igual, yo no vi nada". Cuenta Vanesa López que esto fue lo único que dijo el conductor que atropelló a su perra el pasado sábado por la mañana, sobre un paso de peatones de una avenida de A Coruña, cuando una pareja en otro coche trató sin éxito de cortarle el paso para que se detuviera después de haber pasado por encima del animal. Pero el hombre continuó su camino. Unos metros atrás dejó al perro muerto y a la mujer de 72 años que lo paseaba de la correa, la madre de Vanesa, desesperada de los nervios y pidiendo auxilio a gritos. "Me da igual, yo no vi nada", asegura la pareja que dijo el conductor, del que apuntaron la marca, modelo y matrícula del vehículo en el momento de emprender la huida.

El piloto, que ha sido denunciado, fue identificado, informó la Policía Local a Vanesa López. Los agentes le tomaron declaración por un posible accidente de circulación con resultado de muerte de un perro y por no haber facilitado sus datos a la propietaria ni haber informado a los efectivos de vigilancia de tráfico, y se enfrentará a una sanción administrativa para responder por los daños causados.

Vanesa y su madre, que necesita una muleta para desplazarse, apenas comen y duermen desde el sábado. Pasan estos días una junto a la otra. El pesar por la pérdida de Luna, el caniche de ocho años y tres kilos que las acompañaba, y la indignación y rabia por la "falta de escrúpulos" del causante de la pérdida es continuo, no lo detienen ni reducen las numerosas muestras de apoyo y cariño que desde el sábado reciben, cuando la dueña del perro decidió contar en su perfil de Facebook lo que había ocurrido.

La misma noche del suceso, de madrugada, la mujer, de 33 años, escribía en la misma red social una carta al conductor, del que añadía la matrícula de su coche, reprochándole su actitud y transmitiéndole el dolor que le había causado.

"No quiero que lo ocurrido sea en vano. Nada me devolverá a Luna, pero tengo que concienciar a la gente de que los animales son seres vivos que nos dan alegría y compañía. Por eso tengo que contarlo y decir que han destrozado a una familia", explica sin poder contener las lágrimas la dueña del perro arrollado, al que llevó en sus brazos a la clínica veterinaria, donde solo se pudo constatar su muerte.

"Lo mínimo es parar", se repite ahora Vanesa sin poder decírselo cara a cara a la persona que acabó con la vida de su perra y que a punto estuvo de llevarse por delante a su madre: "Cruzaba con una muleta y llevando de la correa al perro por el paso de peatones y el coche le pasó rozando y mató al animal. Ella pidió auxilio desesperada pero el conductor no paró".

"Me gustaría poder decirte que si algún día te veo en una situación así haré lo mismo, que no pararé, pero no, no podría, a mí no me educaron así (...). Yo he circulado en mi coche con prisa, pero si veo gente cruzando por el paso de peatones sé que tengo que parar, ¿tú no lo sabes?", escribe Vanesa, para desahogarse, al conductor.

Textos e imágenes de apoyo, asesoramiento legal, consejos, la sugerencia de adoptar otra mascota, críticas y ataques al conductor. Son los mensajes que recibe Vanesa López estos días en la red social, desde donde el relato de su duro golpe ha sido compartido más de 500 veces y se extiende a páginas específicas de servicios y atención a los animales.