Los padres de Diana Quer aportan "nuevos hechos" para reabrir la causa contra la mujer del 'Chicle'

El abogado de los padres de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular, ha aportado "nuevos hechos" al juzgado para la reapertura de la causa contra la mujer del autor confeso de la muerte de la joven, José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle', tras el sobreseimiento provisional por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña respecto a Rosario Rodríguez al no encontrar "indicios racionales suficientes" sobre su participación.

En un comunicado, el letrado de la familia de Diana Quer explica que en su momento se decidió interponer recurso de apelación contra el sobreseimiento dictado por el juez instructor "al entender que era una decisión importante que se adoptó en un momento muy inicial de la instrucción", según remarca, "a siete días de comenzar la misma". Tras el fallo de la Audiencia Provincial, el abogado hace hincapié en que expresamente "este deja bien claro la posibilidad" de que "pueda reabrirse el procedimiento en relación a Rosario Rodríguez tan pronto se aporten indicios con entidad suficiente en relación a la misma".

Por ello, señala que "en estos momentos, se han revelado nuevos hechos que se han puesto en conocimiento del juzgado para que se investigue la veracidad de los mismos, por si finalmente procediera tal reapertura".



Sobreseimiento de la audiencia

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha confirmado en un auto notificado el lunes a las partes el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a la esposa del sospechoso de la muerte de Diana Quer al entender que no hay "indicios racionales suficientes" sobre la participación de la mujer del autor confeso de la muerte de la joven.

Así, la Audiencia desestima el recurso presentado por los padres de la víctima y entiende, al igual que el juez instructor, que de las diligencias practicadas hasta el momento "no se aprecia la existencia de indicios racionales suficientes respecto a participación deliberada de la investigada" en los hechos supuestamente delictivos.

En este sentido, en el auto, la Audiencia subraya que "esto no excluye que, en su caso, de aparecer nuevos elementos que desvirtúen las razones aducidas pudiera ser reaperturado el procedimiento". "El proceso penal sirve, no sólo para preparar el juicio oral, sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios", aclara la Audiencia, para matizar que "la posibilidad de que el instructor decrete el sobreseimiento no supone, en modo alguno, la asunción de funciones propias del órgano de enjuiciamiento, sino el correcto ejercicio de la función de filtro que ha de desempeñar esta fase procesal".

Las investigaciones realizadas "no parecen situarla (a Rosario) en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo", indican los magistrados en el auto. "De las diligencias practicadas hasta el momento, no se aprecia la existencia de indicios racionales suficientes respecto a participación de la investigada Rosario Rodríguez", concluye la Audiencia, que puntualiza que "las diligencias practicadas no parecen situarla en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo José Enrique Abuín en la salida de éste de su domicilio".



Testigos

De este modo, la Sala ratifica también las consideraciones realizadas por el juez instructor de Ribeira sobre la concurrencia de la excusa absolutoria por encubrimiento, al ser cónyuge del sospechoso.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira continúa con la instrucción de la causa y entre este lunes y el pasado viernes se ha tomado declaración a cuatro nuevos testigos.