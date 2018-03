La Guardia Civil halla restos de sangre en la casa del detenido por el crimen de Navia

Los perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, desplazados desde Madrid hasta Navia, encontraron restos de sangre en utensilios de limpieza de la vivienda de Javier Ledo, detenido por la muerte de Paz Fernández, desaparecida desde el 13 de febrero y cuyo cuerpo sin vida y con signos de violencia fue hallado el pasado martes, día 6, en el embalse de Arbón (Navia). Los restos de sangre se detectaron en una fregona y en otros puntos de la vivienda, lo que apunta a que se habría limpiado el supuesto escenario del crimen.

La investigación se centra ahora en localizar el arma con la que se cometió el crimen, por eso se registró también -hasta bien entrada la madrugada de ayer- la casa de los padres del arrestado. Los agentes no incautaron tanto material como en la vivienda de Navia, pero sí unas muletas que, en teoría, serían las que Ledo podría haber usado mientras estuvo escayolado, que coincidió con las fechas del crimen.

Pero estos registros fueron insuficientes para los investigadores. La Guardia Civil volvió otra vez ayer por la mañana a la casa familiar que utilizaba Javier Ledo en el centro de Navia, a escasos cincuenta metros del hostal en el que Paz Fernández había reservado una habitación que nunca llegó a utilizar. Los agentes ya habían puesto patas arriba la vivienda el viernes durante más de nueve horas, ayudados por los canes adiestrados en el hallazgo de restos biológicos. Y los encontraron. Fuentes cercanas al caso aseguraron que "los perros se fueron directamente a una fregona, donde se detectaron restos de sangre. Esto es porque aunque se limpie, y se piense que no quedan restos biológicos, en realidad no es así". Las mismas fuentes indicaron que los investigadores están convencidos de que se limpió a fondo la casa intentando, supuestamente, eliminar cualquier rastro.

El registro de ayer no fue tan prolongado como el anterior. Duró solo dos horas, entre las once y la una de la tarde. Posteriormente, la vivienda fue cerrada. Igual que en la jornada anterior, Javier Ledo estuvo presente en todas las ocasiones y siempre se mostró tranquilo. Las fuentes consultadas insistieron en que "mantiene que es inocente, que él no hizo nada".

En los registros participaron agentes de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de la Guardia Civil de Luarca y del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Oviedo, apoyados por los agentes del Servicio Cinológico desplazados por la Dirección General del Instituto Armado en Madrid con los perros adiestrados en la búsqueda y detección de restos biológicos.

La multitud de muestras y objetos requisados por los agentes en ambas viviendas familiares ya han sido enviadas al laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, según explicó ayer el Instituto Armado en un comunicado. También se indicaba que el detenido continuará custodiado por la Guardia Civil hasta que el lunes que pase a disposición judicial.

Las fuentes consultadas también indicaron que desde que se encontró el cuerpo de Paz Fernández "se ha tomado declaración a muchísimas personas del entorno en el que se movían la víctima y el detenido", e incluso han señalado que a "alguno se le ha preguntado más de una vez". No ha trascendido que pueda haber más detenciones.