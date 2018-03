La menor que se quedó embarazada en Lugo de un hombre de 28 años mantiene que las relaciones fueron consentidas

La menor de edad lucense embarazada de un hombre de 28 años declaró el pasado miércoles a través de una videoconferencia ante la titular del juzgado número uno de Lugo, Pilar de Lara, a la que aseguró que las relaciones entre ambos fueron consentidas.

Así lo han confirmado este jueves fuentes judiciales, que han señalado que la menor, que prestó declaración por videoconferencia al no estar en estos momentos en Lugo, mantuvo su versión de que las relaciones fueron "consentidas". El hombre, de 28 años y de nacionalidad colombiana, al igual que la menor, permanece en prisión privisional en la cárcel de Bonxe (Lugo) desde hace más de dos meses por un presunto delito de abusos a menores.

En su testimonio, la menor mantuvo la versión manifestada anteriormente de que las relaciones con el implicado fueron "consentidas", según han confirmado fuentes judiciales. Para este viernes 9 de marzo está prevista la declaración de una sobrina del varón que mantenía una relación de amistad con la presunta víctima. El hombre, según ha señalado su abogado, mantiene que solo "tonteó" con la menor, y que no hubo "coito" entre ambos.

Los hechos fueron denunciados el pasado mes de enero por la madre de la menor, que acudió a un centro de salud de la ciudad de Lugo al encontrarse mal. Las relaciones entre ambos se produjeron, supuestamente, en el mes de diciembre.

La Fiscalía pidió prisión provisional para el hombre de 28 años porque, según el Código Penal, la implicada no llega a la edad legal para consentir relaciones sexuales. La defensa del acusado alega que no era conocedor de la edad real de la menor, ya que pensaba que tenía 17 años. Además, también asegura que no la forzó a tener relaciones en ningún momento.