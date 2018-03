Los padres del niño de 8 años desaparecido en Níjar: "No se ha podido ir solo"

Los padres del niño de ocho años desaparecido el martes en Las Hortichuelas en Níjar (Almería) aseguraron que el menor conoce la zona porque la visita "desde que nació" y "no se va al monte o por ahí él solo". "No se ha podido despistar", afirmó su madre. Así, apuntó que el camino que suele recorrer para ir desde la casa de su abuela hasta la casa de sus primos "lo hace corriendo y en 30 segundos", por lo que no se explican que en un trayecto tan corto se le perdiera la pista.