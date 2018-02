Intervienen una pistola en casa del sospechoso del crimen de Susqueda

Jordi Magentí, el sexagenario detenido como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda en Girona), negó ayer ser culpable del doble crimen: "Soy inocente. No he hecho nada. Me están queriendo colar un muerto que yo no he hecho". Así, a gritos para que le oyeran periodistas y televisiones, se manifestó al entrar en uno de los domicilios de Anglès en Girona registrados ayer por los Mossos d'Esquadra. Los investigadores no tienen "ninguna duda" de que se trata de autor de las muertes de Paula M.P. y Marc H.L., según aseguraron en declaraciones a los medios.

Los agentes encontraron una pistola e el registro de la vivienda en el domicilio familiar del detenido. El arma será analizada por si fue la utilizada en el doble crimen. También se va a inspeccionar el vehículo Land Rover de Magentí, con el que se trasladó al lugar del crimen, una zona en la que solía pescar y cazar. Aunque Magentí negó haber ido al pantano aquel día, las cámaras de seguridad grabaron su coche y los extraños movimientos que hizo con él.

El 24 agosto de 2017 desaparecieron Marc y paula, dos jóvenes de Cabrils y Arenys de Munt (Barcelona) que habían ido a practicar kayak al pantano de Susqueda. Un mes después fueron hallados muertos. Los investigadores han seguido el rastro de todas las personas que aquel día estuvieron en el pantano y no les cabe duda de que fue el detenido quien los mató.

Jordi Magentí, que ya fue condenado a 15 años de prisión por la Audiencia de Girona en el 2000 por asesinar a su exmujer a tiros, había vaciado en las últimas semanas sus cuentas bancarias y realizó varias transferencias con todo su dinero a Colombia, país de su actual mujer y al que pensaba huir esta misma semana. Ya había comprado el billete de avión para viajar hoy mismo hasta Sudamérica, donde le esperaba su segunda mujer.

Los jóvenes fueron tiroteados. Lastró a Marc con una piedra en su mochila, y seguramente también a Paula. Rajó la embarcación y trató de hundirla con piedras. Después se subió al coche de sus víctimas y también lo hundió.