Un anónimo a la Policía de Madrid destapó la red criminal de prostitución en Lobios

La detención el pasado miércoles de siete personas supuestamente integrantes de una banda criminal ha dejado sin efecto una red de prostitución que actuaba entre la ciudad de Ourense y el municipio de Lobios y que captaba jóvenes vulnerables, principalmente adictas a la droga y/o con enfermedades mentales, según ha revelado la Policía Nacional. Aprovechándose de esta situación, los arrestados ofertaban los servicios sexuales de estas mujeres a través de páginas de contactos en Internet y utilizaban los pisos que tenían en Ourense y la localidad de Marás, en Lobios, como punto de encuentro para las relaciones.

Los siete investigados, dos mujeres y cinco hombres, quedaron en libertad el pasado viernes tras prestar declaración en el Juzgado de Bande. La investigación, hasta ayer bajo secreto de sumario, sigue abierta aunque, según el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, no se prevén más detenciones.

La Comisaría de Ourense inició la denominada "Operación Raia" en mayo de 2017 a raíz de un anónimo enviado a la Dirección General de la Policía, en Madrid, que ofrecía información sobre la existencia de una trama en la que mujeres eran inducidas a ejercer la prostitución. En estas redes, según el mensaje que llegó a Madrid, había caído la joven de 21 años que meses antes, en diciembre de 2016, falleció en el embalse de Lindoso. "Al igual que otras chicas", desvelaba el anónimo, había sido "obligada" a ofrecer servicios sexuales. La Policía Nacional no duda de que la muerte de esta mujer haya sido un suicidio y, de hecho, la investigación no se ha desviado de esta tesis. No obstante, en el aire queda si la situación en la que se encontraba por aquel entonces (adicta y supuestamente inducida a prostituirse) forma parte de las motivaciones que la llevaron a poner fin a su vida.

La recepción del anónimo desencadenó la investigación que culminó el pasado jueves con la detención de estas siete personas a las que la Policía Nacional atribuye los delitos de pertenencia a grupo criminal, prostitución y estafa, además de tenencia ilícita de armas a uno de ellos. La juez les tomó declaración el viernes y dictó prisión provisional tras retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer una vez al mes mientras continúa la instrucción por un posible delito de pertenencia a grupo criminal para forzar a la prostitución a varias mujeres.

Los agentes de Extranjería identificaron a siete integrantes de la supuesta "organización criminal" en la que los roles de cada uno estaban bien definidos. Así, siempre según la versión policial, dos hermanos actuaban como captadores y controladores de varias chicas que se dedicaban a ejercer la prostitución. Buscaban mujeres "especialmente vulnerables", ya que todas ellas, incluida la joven que se suicidó en Lindoso, presentan adicciones y/o enfermedades mentales. Las relaciones sexuales eran "consentidas", pero inducidas por la banda que supuestamente se aprovechaba de su fragilidad.

Entre los detenidos está la mujer que ejercía de "mami" y a la que constan antecedentes por hechos similares en 2017, y un camarero que asumía la figura de "protector" de las prostitutas. Ambos son discapacitados.