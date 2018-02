Una mujer muere en Ribeira tras volcar la planeadora en la que navegaba

Una mujer de 56 años falleció ahogada esta tarde en Ribeira tra sufrir un accidente en una embarcación recreativa. La planeadora en la que navegaba volcó a causa de un golpe de mar. Los hechos ocurrieron en Punta de O Couso, en la parroquia de Aguiño.



Según informa la Policía Local de Ribeira, Mari Carmen M.P., de 56 años, y su pareja, José A.M.G (nacido en 1951) estaban en la costa practicando pesca deportiva a bordo de una planeadora, la 'Alicia III'. Pese al buen tiempo, las fuentes explican que había mar de fondo y una ola volcó la embarcación. La pareja estuvo más de dos horas agarrada al barco a la vez que trataban de acercarlo hasta la orilla. En el momento que vieron unas rocas en la zona de As Concheiras intentaron nadar hasta ellas, pero la mujer no lo consiguió y se ahogó.



Su marido logró llegar hasta la orilla y tras caminar durante un tiempo se cruzó con una mujer que dio la alerta al 061-Urxencias. El 112 Galicia tuvo constancia de lo sucedido a las 16.50 horas. A partir de ahí, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia se pasaba el aviso a Salvamento Marítimo, que movilizó la embarcación 'Salvamar Sargadelos' hasta el lugar del accidente. Además, el personal del CIAE informó de lo ocurrido a Protección Civil, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Servicio de Guardacostas de Galicia y a la Policía Local.



Salvamento Marítimo consiguió localizar la planeadora encallada en las rocas de As Concheiras y el cuerpo de Mari Carmen M.P., que fue trasladado a Ribeira.





Superviviente llega a nado a tierra e informa de persona muerta en accidente de planeadora en Punta Couso. Centro Finisterre moviliza L/S Marte #CruzRoja y salvamar Sargadelos. Esta última recupera cuerpo, ya trasladado a puerto. — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 25 de febrero de 2018