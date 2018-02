Una víctima del estafador de ancianas: "No tenía dinero pero me dijo que iba a cobrar a otras y que volvería"

"No quería darle el dinero, entonces le discutí y me preguntó por mi edad; me dijo que le había sorprendido que me desenvolviese tan bien para los años que tenía". Este es el testimonio de una de las supuestas víctima del mayor estafador de ancianas de Vigo, Manuel C.V., acusado de haber engañado a más de una veintena de personas de avanzada edad haciéndose pasar por funcionario del Catastro o inspector de Hacienda durante años y por distintos puntos de Galicia.

Esta afectada y otros siete damnificados fueron citados ayer a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, sala que investiga una de las muchas causas abiertas contra Manuel C.V.. El sexagenario se encuentra en prisión provisional desde finales de enero debido a su elevada reincidencia: 30 arrestos y decenas de víctimas a sus espaldas.

Ocho de ellas testificaron ayer y relatan un modus operandi muy similar. "Me dijo mi nombre y apellidos, que era del Ayuntamiento y que tenía una carta certificada para mi. Lo dejé subir y al abrir me comentó que la carta ya había sido devuelta y que tenía que pagar el correspondiente impuesto", narra a FARO una de las afectadas antes de entrar en el juzgado. "Como yo tengo todo domiciliado le dije que era imposible que no hubiera pagado un impuesto", a lo que el acusado respondió sorprendido. "No se preocupe, voy a cobrar a otros y luego vuelvo", explicó la mujer; momento en el que alertó a la Policía. "Les conté lo que había pasado; ya estaban detrás de él y me pidieron que le entregase el dinero para que pudieran detenerlo en el momento. Al final lo engañamos nosotros", admite esta vecina, a quien le llamó la atención el aspecto "juvenil" que lucía.

Como ella, el hijo de otra víctima reconoce que la extorsión se produjo al exigirle un pago por unos bienes rústicos. "Le dijo a mi padre que sino pagaba la multa en el momento le llegaría con recargo; así que pagó", lamenta.

Manuel C.V. cuenta con dos condenas firmes -ambas tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía- en el último año, de 21 meses la última y casi dos años la primera por estafas a más ancianos en la urbe.