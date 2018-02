La red de narcos desarticulada tenía 50 kilos de hachís oculto en pisos de Vigo y Cangas

La red de narcos desarticulada en los últimos días por el magistrado de Instrucción 4 de Vigo, Juan Carlos Carballal, guardaba 50 kilos de hachís en tres sitios distintos, entre ellos un piso en Vigo (casi 20 kilos) y otro en Cangas, valorándose el kilo del estupefaciente a unos 800 euros en el mercado ilegal. Además, se intervinieron casi 4 kilos de cocaína que fueron interceptados en un vehículo cerca de Tui.

El magistrado que dirige la operación ordenó ayer el ingreso en prisión provisional y sin posibilidad de fianza de seis de los nueve detenidos en los últimos días como supuestos integrante de una organización de distribución de todo tipo de estupefacientes a mediana escala en el sur de la provincia de Pontevedra. A todos les imputa delitos de pertenencia a banda organizada y contra la salud pública. Excepto uno de ellos, pendiente de otra causa, carecen de antecedentes y todos cuentan con arraigo familiar, según expusieron a preguntas de sus letrados.

Ninguno de los detenidos quiso prestar declaración y se limitaron a responder sobre su situación personal a preguntas de sus respectivos abogados, ya que todos se acogieron a su derecho a no declarar, pues el secreto del sumario se levantó poco antes de iniciarse los interrogatorios, sin apenas tiempo de conocer la causa.

El juez, que comenzó los interrogatorios a las 11 de la mañana, empezó por el interrogatorio a los considerados cabecillas del grupo y dejó para el final a las dos mujeres arrestadas, novias de dos de los implicados, a las que finalmente dejó en libertad con cargos. Un ourensano, supuesto comprador de drogas a la banda, quedó también libre sin pasar por el juzgado.

Meses antes había sido apresada una mujer, lo que puso en marcha la investigación sobre la organización desmantelada esta semana por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil. Así, los seguimientos y escuchas al grupo comenzaron el pasado mes de mayo.

La operación se cerró esta misma semana, con nueve arrestos practicados en Tomiño, Baiona, Cangas, Vigo y Chapela. Además de la droga, los investigadores se incautaron de dos vehículos caleteados (preparados con compartimentos ocultos para transportar la droga), teléfonos móviles, documentación y 80.000 euros en efectivo en uno de los domicilios registrados.

La red se abastecía de hachís en el sur de España y de cocaína en Portugal y transportaba por carretera la droga por la conocida como vía portuguesa. Al parecer, según las manifestaciones de los propios detenidos, no todos se conocían entre ellos, si bien todos tenían algo en común: se declararon consumidores de droga.

Las defensas de todos ellos solicitaron su libertad provisional, al considerar que los registros habían sido exhaustivos, con lo que no podrían eliminar pruebas, y todos tienen arraigo, algunos incluso laboral ya que regentan negocios abiertos al público, por lo que no se fugarían de la Justicia, especialmente los pillados con hachís, según sus letrados. Explicaciones que no convencieron al magistrado, quien a propuesta del fiscal optó por enviar a los seis varones a prisión provisional.

Los furgones de la Guardia Civil con los ocho detenidos que pasaron ayer a disposición judicial, llegaron a las dependencias judiciales sobre las diez de la mañana. En el interior esperaban ya algunos de sus familiares, que no pudieron evitar las lágrimas al verlos esposados, así como los abogados que iban a asistirles. De uno en uno, custodiados por agentes del ECO cubiertos con pasamontañas fueron llegando a las dependencias de Instrucción 4. Apenas permanecían antes el juez quince minutos, pues todos se acogieron a su derecho a no declarar.