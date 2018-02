El niño huido de Suiza con su padre se reencuentra con su madre en Vigo

Reencuentro de la madre suiza con su hijo huido con el padre a Vigo. Cinco semanas después Laila Amaral se reunió con el pequeño de 3 años en la sede del Imelga en los juzgados. El encuentro fue supervisado por los servicios psicosociales.

El encuentro se produjo a petición de la madre tras la suspensión del juicio previsto ayer en Pontevedra. Laila, visiblemente emocionada, explicó que se habían adoptado medidas cautelares a la espera del juicio. Podrá hablar a diario con el niño por Skype, también bajo supervisión. El objetivo es que el pequeño se encuentre cómodo en estos contactos.

"Estoy destrozada; el niño no quería irse y lloraba; creo que yo no le he hecho nada malo a mi hijo, lo peor es lo que hizo su padre", apuntó. Ayer habló por primera vez por teléfono con su hijo desde el Día de Reyes y hoy pudo al fin abrazarlo.