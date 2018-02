"Voy a esperar a verte morir, vas a morir"

"Si no eres para mí no eras para nadie; voy a esperar a verte morir, te vas a morir". Estas fueron las palabras que Carlos F.F., de 42 años y celador de profesión, dirigió a su exnovia, Mónica, de 38 y auxiliar de enfermería, tras acuchillarla en el cuello en el sótano del edificio donde vivía la mujer en Vigo. Tras el brutal ataque, el hombre se apoyó en la pared. Ella estaba en el suelo con el cuchillo aún clavado y suplicándole por su vida. Él permaneció inmóvil al menos diez minutos, observándola. No se movió más que para volver a agarrarla de los pelos y arrastrarla. Al final, al prometerle la víctima entre ruegos que no lo denunciaría, la llevó en coche hasta cerca del Hospital Povisa, donde trabajaban ambos. Ella aún tuvo fuerzas para andar unos treinta metros y entró en Urgencias con el arma en la garganta. Se salvó de milagro. Pero las secuelas físicas y psicológicas perduran. A día de hoy, casi tres años después, todavía no pudo reincorporarse a su trabajo.

Estos hechos, relatados en el escrito de acusación de la Fiscalía, se refieren a un grave caso de violencia machista ocurrido en 2015 en Vigo, por los que Carlos F.F. permanece en prisión provisional. Concluida la instrucción, la causa está próxima a juicio. La fiscal atribuye al procesado delito de asesinato en grado de tentativa -con la agravante de parentesco- y pide 14 años y 11 meses de prisión. También que se le prohíba aproximarse o comunicarse con la víctima durante un período superior en diez años a la pena de cárcel, para lo cual interesa que se le controle mediante pulsera telemática. En concepto de responsabilidad civil, demanda que indemnice a la mujer con 80.000 euros por los días de estabilización a causa de las heridas, con otros 120.000 por las secuelas -trastorno de estrés postraumático y daños morales- y en otras cuantías que deberán fijarse en ejecución de sentencia, una vez se delimiten y cuantifiquen de forma definitiva las secuelas, así como gastos sanitarios de diversa índole.

Los hechos

Agresor y víctima mantuvieron una relación sentimental y de convivencia de tres años que se rompió en diciembre de 2014. Pero él, contaron entonces, seguía obsesionado con ella. Fue meses después de la ruptura cuando ocurrió el ataque. Concretamente minutos antes de las siete de la mañana del domingo 12 de abril de 2015. El acusado fue al edificio donde tenía su piso la mujer, en Martínez Garrido. Vestía una sudadera con capucha negra, otra prenda le tapaba la cara dejando solo despejados los ojos y portaba un cuchillo, relata la fiscal. Y esperó a que la víctima, que tenía que ir a trabajar, saliera por el portal. Cuando ella lo hizo "la atacó sorpresivamente", propinándole "un fuerte puñetazo" en la mandíbula que hizo que la mujer se cayese hacia el interior del portal.

Allí, siempre según el Ministerio Público, la cogió por un brazo, la empujó contra la pared y le clavó el cuchillo en el costado izquierdo. También le tapó la boca para que no gritara y la arrastró escaleras abajo hasta llegar a la planta -2 del sótano, del aparcamiento. Tras tirar a la víctima boca abajo y ponerse él encima, se concreta, el hombre dirigió el ataque "a una zona muy concreta de su cuerpo de importancia vital": el cuello. Y le clavó el arma a la vez que le decía: "Hija de puta, si no eres para mí no eres para nadie, te voy a matar, muérete".

Fue en ese momento cuando Carlos F.F. se levantó, se apoyó en la pared y la dejó a ella en el suelo. "El encausado, pese a los ruegos de la mujer por su vida, permaneció inmóvil durante al menos diez minutos observándola, llegando a arrastrarse la víctima a lo largo de unos metros por el pasillo del sótano mientras sujetaba la hoja del cuchillo con una mano y balbuceaba pidiendo auxilio", concreta la Fiscalía. Él reaccionó "agarrándola de nuevo por los pelos y arrastrándola". Y gritándole: "Voy a esperar a verte morir, te vas a morir".

Finalmente, pasados unos minutos más, la llevó hasta las proximidades de Povisa en el coche de ella, que estaba aparcado en la calle. La mujer, "en un último esfuerzo vital", logró llegar a Urgencias del centro. El acusado huyó del lugar "siendo consciente de la gravedad de las lesiones de la víctima y de su estado de semiinconsciencia". La mujer, antes de la intervención quirúrgica que le salvó la vida, pudo decir quién era su agresor. Y ello derivó en el arresto del hombre por parte de la Policía Nacional. Desde entonces permanece encarcelado a la espera de que se celebre el juicio.