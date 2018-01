"El Chicle" tiene entre 3 y 5 días para designar nuevo abogado o se le asignará uno de oficio

El juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) encargado de la investigación de la causa por la muerte de la joven madrileña Diana Quer comunicó oficialmente ayer a José Enrique Abuín Gey la renuncia de su hasta ahora abogado José Ramón Sierra a seguir ejerciendo su defensa porque ya no "cree" en el caso, según afirmó el pasado viernes el propio letrado coruñés. La sala le comunicó que ahora cuenta con entre 3 y 5 días -según matizaron las fuentes consultadas- para designar un nuevo letrado para su defensa o, de lo contrario, se le asignará uno del turno de oficio. Por el momento no consta que el acusado haya designado un nuevo letrado.

Por otra parte, el juzgado instructor también recibió ya el recurso de apelación presentado por la representación legal de los padres de Diana Quer contra el auto del juez Félix Isaac Alonso en el que levanta la investigación sobre la mujer de "El Chicle", al no haber indicios de su participación ni como "encubridora" ni como "coautora", según se desprendía de un informe del TSXG. Este recurso todavía no fue trasladado a las partes personadas.

José Enrique Abuín Gey continúa aislado en una celda en la enfermería del penal de A Lama y sin contacto con otros presos. El rianxeiro permanece aislado de otros internos en una celda con un cristal que da a otra donde se encuentra un preso de confianza, que lo vigila, y puede salir al patio el tiempo que le corresponda, también solo. Al autor confeso de la muerte de Diana Quer se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios y continúa sin contacto con otros internos. El cambio de cárcel se produjo la semana pasada para alejar a Abuín de presos pertenecientes a su antiguo clan de 'Os Fanchos', con condenas por narcotráfico. Precisamente por esta operación, el Supremo ordenó que se ejecutase la sentencia de dos años y medio por este ilícito y comience a cumplir ya la pena.

A esta condena de cárcel podría sumársele una mucho mayor a tenor de las pruebas forenses que se están realizando a las muestras extraídas del cuerpo de Diana Quer. El Instituto Nacional de Toxicología continúa trabajando para tratar de esclarecer en el laboratorio si la madrileña sufrió una agresión sexual por parte de Abuín Gey. Tras descartarse el atropello -versión mantenida por "El Chicle"- y reafirmarse en el estrangulamiento, ahora los trabajos giran entorno de la realización de una histopatología o una reacción a los cambios de tejidos, por lo que se puede averiguar si hubo o no lesiones. Además de estos trabajos, El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil también realiza análisis de ADN obtenido el día en el que apareció el cadáver en la nave de Asados.

Una "víctima", para el Imelga

Aunque todavía no hay una solicitud de reapertura en firme, la causa archivada por falta de pruebas en relación a la supuesta violación de su cuñada, hermana gemela de su mujer Rosario Rodríguez, sigue ofreciendo más versiones sobre la actitud y personalidad de "El Chichle". Sin embargo estos informes no concuerdan con la imagen de "frío" y "mentiroso" con el que lo definen sus amigos. Un programa matinal de televisión mostraba el informe del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) realizado a tenor de esta presunta agresión sexual.

Así mismo - y siempre según informa este programa televisivo- el informe médico forense realizado a la joven denunciante, que en el momento de los hechos era menor de edad, esta "no presenta la huella psíquica propia de una víctima de agresión sexual". Termina concretando este mismo informe que "los contenidos de la denuncia no son prueba válida desde el punto de vista psicológico". Por su parte y en cuanto al mismo examen forense realizado a Abuín Gey, se desprende que él sí "presenta una huella psíquica propia de una víctima" y lo define como una persona que "evita conflictos", "abierto, llano y natural", reza el informe hecho público por el espacio matinal de televisión. Este procedimiento incoado en 2005 fue finalmente archivado al no hallarse pruebas que lo corroborasen.