La autopsia decide el futuro de "El Chicle"

José Enrique Abuín Gey, apodado el "Chicle", afronta hoy una jornada determinante para su futuro. El informe preliminar de la autopsia de Diana Quer permitirá conocer si la joven madrileña de 18 años falleció a causa de un fortuito atropello mortal, como sostiene el autor confeso de la muerte, o bien fue un homicidio doloso o asesinato, como sospecha el juez instructor del caso por los indicios existentes.

Las penas de cárcel que afrontará dependerán fundamentalmente del tipo de delito que finalmente se le impute. Un atropello mortal sería considerado un homicidio imprudente penado con hasta 4 años de prisión; mientras que el homicidio elevaría la condena a 15 años y el asesinato a 25. Si además existe delito sexual, sería firme candidato a la prisión permanente revisable, si sigue en vigor ya que el Congreso debate ahora su derogación.

El informe preliminar de la autopsia resulta también fundamental para que "El Chicle" conserve a su abogado defensor. Ramón Sierra ya adelantó que en el caso de que la autopsia contradiga la versión de Abuín Gey y observe indicios de delito sexual dejarán a su representado por una cuestión de confianza. "Si el cliente nos miente podemos hacer el tonto, pero no tanto", apostilló el letrado.

Sierra espera que esta misma mañana el Juzgado de Instrucción 1 de Ribeira les notifique el informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Diana Quer en el Imelga de Santiago. Precisamente la ausencia de este documento, considerado imprescindible tanto por la defensa como por las acusaciones para abordar el proceso, llevó al penalista coruñés a recomendar a Abuín Gey" que se acogiese a su derecho a no declarar en el juzgado las dos veces que ha sido citado. "Hasta que sepamos el informe preliminar no vamos a declara, porque ya declaramos en su día en la Comandancia de la Guardia Civil y no tiene sentido volver a hacerlo", explicó el letrado.

Esta tarde a las 16.30 horas Sierra se reunirá en el centro penitenciario e Teixeiro con "El Chicle". Si la explicación que dio sobre el atropello se sustenta con pruebas de la autopsia, abordarán la estrategia de defensa; si los indicios apuntan a un delito sexual, el abogado le comunicará que renuncia a representarle.

El cadáver de la joven madrileña apareció desnudo y lastrado con bloques de hormigón en un depósito de agua en Rianxo el pasado 31 de diciembre. Abuín Gey, detenido por el rapto frustrado de otra joven en Boiro el pasado 25 de diciembre, llevó a la Guardia Civil hasta allí, casi 500 días después de la desaparición de la joven en las fiestas de A Pobra en agosto de 2016. El informe preliminar determinará ya si el juez abre procedimiento por la Ley del Jurado o no. No obstante esta misma semana se verá completado con el informe del antropólogo forense Fernando Serrulla que estudia el esqueleto para tratar de determinar si como se sospecha Diana fue estrangulada o agredida sexualmente.