Un vídeo muestra a un supuesto cuarto implicado en los abusos del "caso Arandina"

Novedades en el caso de la menor supuestamente forzada sexualmente por tres jugadores del equipo de fútbol Arandina. "Al parecer" hay una cuarta persona relacionada con el caso de presuntos abusos sexuales, según confirmó ayer el abogado de la acusación particular, de la menor de 15 años, Fernando García Puertas, a la salida del Palacio de Justicia de Aranda de Duero (Burgos), informa "La Opinión de Zamora".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero reanudó ayer las declaraciones vinculadas con la investigación del citado caso y las primeras en prestar declaración fueron dos chicas, menores de edad, quienes aportaron a la juez -ya lo hicieron en su día a la policía-, según relató el letrado, "un vídeo en el móvil del día de los hechos" en el que aparece una cuarta persona.

Fernando García Puertas señaló que las dos jóvenes han declarado sobre los audios y wasaps que aparecen en sus teléfonos móviles y aseguró que "las dos iban en la misma línea". Asimismo, aseguró que "se ha aportado un vídeo" y precisó que "se está a la espera de que se les dé traslado para verlo también". "Al parecer, hay una cuarta persona", dijo, y añadió: "Lo podremos ver a cámara lenta" si bien afirmó que se corresponde con "el día de los hechos", el pasado 24 de noviembre. Por su parte, Rafael Uriarte Tejada, el abogado del futbolista de 22 años de edad, cuyas iniciales son V.R.R., conocido como Viti, y exportero del club arandino, manifestó que "las chicas han ratificado unos vídeos y unas grabaciones que se habían pasado entre ellas en su red de Whatsapp" y apuntó que "se está un poco desmantelando la fantasía de la denuncia". "Es una bola de nieve de una tontería y poco a poco se está desmantelando", apostilló.

En declaraciones a los medios, el abogado de la defensa indicó que las menores aportaron "un pequeño vídeo de Whatsapp, que dura cuatro segundos, hecho por la propia denunciante en una reunión pacífica con los chicos en el piso". En él, según desveló, "se ve una chica cantando -que es la menor denunciante- y cuatro chavales sentados que estaban viendo la televisión". "Eso aporta que no hay agresividad, que no la han llevado contra su voluntad y es el último día de autos porque hay más de uno", sostuvo. Según los chicos, relató, "no pasó nada" si bien reconoció que "pudo haber algún tocamiento consentido pero nada más y la chica habla de sus cosas y fantasías; según los chicos, ella es la que tocaba" frente a la versión de la menor que asegura que "hubo relaciones sexuales". "Se ve una actitud amistosa y no había agresión por ningún sitio", añadió. "Es la denunciante la que graba el vídeo y lo distribuye a sus amigas de Whatsapp", dijo el letrado.