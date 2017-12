Condenado un policía local vigués por robo y agresión en un taller de Mos

Un policía local de Vigo, O.G.V., fue condenado por el Juzgado Penal 3 de Pontevedra junto a otro acusado, F.J.H.F. Ambos asumieron la autoría de un delito de robo con violencia y otro de lesiones, con atenuantes de confesión y reparación del daño. Aceptaron año y medio de cárcel, 720 euros de multa y el pago de 9.100 euros en indemnizaciones. A raíz del fallo, la sala inició la ejecutoria en la que, entre otros datos, requirió al Concello vigués que acreditase la condición de agente de uno de los imputados.

Ocurrió en abril de 2014 cuando los condenados, y otras personas no identificadas, fueron a un taller de Mos, donde F.J.H. tenía su coche, del que no había abonado la reparación, y quería recuperarlo. Tras entrar en el local, los sorprendió el propietario, que se dispuso a llamar a la Guardia Civil. Según el fallo, el policía le agarró del brazo, se lo retorció hacia atrás, lesionándolo, y le dijo: "No llames a la Guardia Civil, que te va a ser peor, atente a las consecuencias". Los acusados se llevaron llaves del taller y de vehículos, que después devolvieron.