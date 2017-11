Las claves que pueden decidir el veredicto a ´La Manada´

Han sido dos semanas de juicio maratoniano para los cinco acusados por una supuesta violación múltiple en los Sanfermines de Pamplona de 2015. Dos semanas en las que el caso de 'La Manada', como ellos mismos se califican, ha estado en el ojo del huracán de los medios de comunicación y la opinión pública.

Este mismo martes, el caso quedaba visto para sentencia con una petición por parte del fiscal y la acusación particular de 22 años y 10 meses de cárcel para los cinco supuestos implicados, que al finalizar el juicio se declaraban "inocentes" y mostraban su "confianza" en la justicia.

Tras la declaración de la víctima y los alegatos de las diferentes partes del proceso, son dos las claves que determinarán la pena o absolución de los cinco chicos andaluces. Dos puntos que los abogados defensores pusieron de manifiesto en sus declaraciones como parte importante para conseguir que sus defendidos salgan libres.

Por un lado, desde la defensa apelaron a la confusión de la víctima en su declaración. Al parecer, la denunciante se desdijo de la primera declaración en la parte de cómo accedieron al portal dónde ocurrió todo. Hasta ahora se había dicho que la joven entró por la fuerza, pero ella misma reconoció que accedió por su propio pie al pensar que iban a fumar un porro.

En segundo lugar, la declaración de una agente de la Policía Foral podría ser determinante. Cuando tomó declaración a la chica la noche de los hechos señaló que la denunciante le contó que le habían grabado, pero que no lo incluyó en la denuncia por no verlo relevante. Algo en lo que también intentará apoyarse la defensa de los cinco acusados. Según uno de los abogados defensores, esto demostraría que la denuncia de la chica estuvo motivada por esos vídeos, ya que no querrían que salieran a la luz.

Desde la Fiscalía y la acusación particular señalan que ha quedado completamente comprobado que se incurrió en delito continuado de agresión sexual en grupo, un delito contra la intimidad de la denunciante y otro por el robo de su móvil. Ahora habrá que esperar para saber qué pasará con 'La Manada'. Mientras el abogado de la joven está convencido de que "serán condenados", la defensa se reafirma en que lo único que esperan es "la absolución".