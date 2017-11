Detenida en Lugo una mujer que simuló ser víctima de un robo con violencia

La Policía Nacional de Lugo ha informado de que, siguiendo con la investigación de un robo con violencia e intimidación denunciado a finales del mes de septiembre de este año, ha detenido a una mujer por delito de hurto y simulación de delito.

Según relata la Policía, fue en la tarde del jueves, día 16, cuando se presentaron en las dependencias policiales, un hombre, propietario de una casa, víctima de un robo de joyas y dinero ya denunciado en su momento, acompañado de una empleada de hogar, que también se presentaba como víctima de dicho robo.

Lo que trasladaron es que la empleada estaba siendo intimidada por dos individuos para que vendiese las joyas que le fueron robadas y que "incluso llegó a ser violada".

La mujer que presentaba un cuadro de nerviosismo y lloraba, comenzó a dar su relato de los hechos. Según la Guardia Civil, ante las preguntas que le hicieron los investigadores, acabó por desmoronarse y confesó que estaba mintiendo.

"Ya no puedo más con la presión, es mentira lo que estoy contando, me arrepiento mucho, necesitaba dinero y no se por qué llegué a hacer esto, estoy muy arrepentida", afirmó la mujer, según informa el comunicado.

Colaboró una vez descubierta



De las investigaciones practicadas se desprende que la mujer se persona en la Comisaría una vez que tiene conocimiento de que las ventas efectuadas en los establecimientos de compra/venta de joyas son controladas por la Policía ante el temor de que pueda ser descubierta.

Inicialmente, comparece contando un relato en el cual ella se presenta nuevamente como víctima, para finalmente ser descubierta y decir la verdad de lo ocurrido.

En todo momento colaboró con la investigación policial (una vez que fue descubierta), para lo que permitió en compañía de su abogado, la entrada y registro de su domicilio, pudiéndose recuperar parte del botín. El resto está siendo recuperado en la casas de compra/venta.

Así las cosas, la Guardia civil confía en que se recuperará la mayor parte de los efectos sustraídos, salvo algunos que la mujer dijo haber tirado a la basura.

Sin antecedentes penales, fue puesta en libertad tras prestar declaración y quedar advertida de su obligación a comparecer ante la Autoridad Judicial cuando fuese requerida.

Las investigaciones corrieron a cargo del Grupo de Delitos Contra el Patrimonio, de la Brigada Provincial de Lugo.